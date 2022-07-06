打排卵針提升懷孕機率　醫列「2大注意事項」

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一般來說，排卵針劑成分是以促濾泡刺激素（FSH）為主，或加上黃體生成素（LH）成分，常見的針劑包括：美諾孕（Menopur®）、倍孕力 （Pergoveris®）及果納芬 （Gonal-F®），以及長效針劑型的伊諾娃®（Elonva），同種成分的針劑，也會因劑量不同而有不同的包裝與注射形式。
越涵醫師指出，常見的副作用有腹脹、骨盆疼痛、胃部不適、噁心、頭痛、注射部位紅腫疼痛及乳房脹痛等。
非人人適用 施打出現些症狀快就醫
越涵醫師說明，由於使用排卵針劑來刺激卵巢很容易造成卵巢腫大，因此要避免激烈的運動或骨盆倒置動作，以避免卵巢扭轉的風險；使用上如果有明顯尿量減少、呼吸喘的狀況，也要盡早告知醫師或至醫院就診。
此外，若有無法控制的內分泌疾病（如甲狀腺、腎上腺或腦下垂體）、未診斷的異常子宮出血、疑似惡性卵巢腫瘤、下視丘或腦下垂體腫瘤等，都不能使用排卵針劑，以避免安全疑慮。
了解自己身體+與醫師合作 迎接寶寶到來
從精子與卵子的產生、相遇與著床，從子宮孕育成長到抱在手中的感動，這一連串看似依循造物者再自然不過的韻律，實則必須歷經許多關卡，越涵醫師說，期望每位女性都能透過了解自己身體，與醫師密切的合作，努力克服各種環節，順利迎接小寶貝到來！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54335
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