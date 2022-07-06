桃園11歲童竟欠上百筆「國道通行費」？執行署追背後真相
法務部行政執行署桃園分署，近日發現一位11歲男性男童，竟因積欠上百筆高速公路通行費被移送執行，執行人員察覺有異，調查後發現是陳童父親將汽車登記其子名下，才讓小小年紀的陳童遭移送強制執行。另發現陳父還有積欠多比道路交通違規罰鍰，亦遭移送執行，桃園分署於今（6）日派員至陳父戶籍地現場執行，促其儘速處理欠費與罰鍰，以免財產遭強制執行。
桃園分署表示，11歲陳姓男童積欠高速公路通行費竟高達128筆，經查才發現是陳童父親將車登記在陳童名下逃避責任，實際上車輛均為陳童父親駕駛使用。
桃園分署6日派遣執行官至陳父位於龍潭區的戶籍地現場執行，但現場未獲會唔陳父，經詢問鄰居，鄰居表示陳父應該是去工地上班，平日他都帶著小孩還有老婆一起出門工作，沒有相關聯絡資料可提供。執行人員只好在義務人戶籍地留下現場執行通知，督促儘速處理陳童欠費與自身罰鍰。
桃園分署呼籲民眾不應僅為逃避責任，而將車輛登記在無能力負擔之未成年人名下。欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰鍰的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣押存款、扣押薪資。（編輯：倪浩軒）