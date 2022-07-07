在MG重回台灣前，一齊瞧瞧SAIC英國設計中心

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MG，一個永難忘懷的英倫品牌
或許你對MG還不是那麼熟悉，其實早在1910年，也就是汽車剛被發明沒太久的時代，一位名喚Williams Morris的英國人便在牛津建立了Morris Garage車行，憑藉過人的商業頭腦，隨後一舉成為當地規模最大汽車經銷商，並於1922年招募了對於跑車抱持高度熱忱與設計天賦的Cecil Kimber，攜手創建專注於競技賽事的汽車品牌 — MG（取Morris Garage的字首縮寫），而後於1924年推出改造車身而來的創廠之作Old Number One，1928年更接著發表首款獨立製作18/80車型，為擴展產能並買下牛津近郊Abingdon工廠，自此開創這支英倫傳奇的歷史篇章。
以英國聖公教會天穹的八角形意象作為識別圖騰的MG，在漫長的歲月裡當然也曾推出一款又一款膾炙人口傑作，無論1930年廣受歡迎的M-Type，1955年創造英式Roadster狂潮的MGA，1962年熱銷超過50萬輛的MGB，乃至1994年發表被譽為英國最佳量產跑車的MGF，款款皆以當代最具魅力的親民小跑車形象深植人心，獨樹一格的英式情懷，就連王室成員包括女王伊麗莎白二世、查爾斯王子與威廉王子，以及政界領袖諸如邱吉爾與柴契爾夫人也曾被深深吸引進而成為MG車主。
而既然MG創廠之初便以車輛競技為使命，早在1930年便以MG Midget賽車擊敗當時強而有力的對手Bentley，進而稱霸Brooklands 24小時耐力賽，而整個30年代賽壇幾乎等同MG的年代，憑藉旗下車款強大的運動性與速度，相繼拿下包括愛爾蘭大獎賽、曼島TT、阿爾斯特TT等大賽桂冠，所向披靡之勢，也讓MG驕傲宣告再不參加任何比賽，因為英國所有能贏的比賽獎杯他們早已悉數入手。
美感，源自設計
在漫長的MG歷史中，與台灣車迷最具關聯的，莫過於曾在90年代引進台灣的MGF，這款具備絕美小巧身形的Roadster，不僅一度風靡當時百花齊放的本地車壇，甚至也成為筆者當年的夢中情車，而除卻中置引擎後輪驅動的操控魅力外，其滑順線條、俐落轉折與高識別橢圓頭燈等設計元素也令其足以在汽車設計殿堂被記上一筆，事實上一如法國車的古靈精怪或義大利車的精雕細琢，英國車向來也以不容錯認的優雅線條與貴族身姿傲視車壇，而如今MG即便已納入上汽集團成為旗下一員，如何維持英系品牌長此以往的雍容大度與動人型格？答案很簡單 — 將設計部門放在發源地英國即可。
事實上不僅止於MG，像是Hyundai將設計中心放在德國法蘭克福，Nissan也將歐洲設計中心置於英國倫敦，之所以全球各大汽車集團競相於歐洲建置前瞻設計單位，理由莫過於當地相關人才質與量的充裕，事實上，數百年來自文藝復興、浪漫主義乃至後現代解構思想，歐式美學向來走在最前端，而無論時尚產業、藝術創作、視覺構成與工業設計等項目，至今歐洲依舊執全球之牛耳，將設計中心放在歐洲，當然能夠搶在美感最前沿，緊隨甚且開創汽車設計的潮流與風向。
正因此，MG不僅早在2011年便藉集團之力於伯明罕成立設計中心，專司新車研發的構型與定裝，稍早2018年更再下一城於倫敦啟用全新設計中心，如此一來兩座設計中心齊心協力，務求打造出同時兼顧美感、設計、性能並符合實際需求的嶄新車款，至於為什麼兩座設計中心皆設於英國，原因在於如同MG這般歷史悠久品牌，無論血統、風格、定位乃至思維在在散發濃烈英式調性，透過細緻考究的皇室情懷，以及悠久豐富的藝術及歷史傳承，再加上處於得以吸引來自世界各地最優秀人才的文化重鎮，自可激發無盡設計靈感，讓伯明罕以及倫敦這兩座英國設計中心，成為足以打造風靡全球魅力車款的根據地。
設計，啟發人心
當然時空背景日新月異，汽車產業也不再僅只生產交通工具單一目的而已，如今的汽車不僅得滿足「行」的便利，還得同時兼顧節能減碳、行駛安全、駕駛輔助、資訊娛樂、橫向溝通以及研發製造成本等關鍵因素，對此設計中心的使命便在於揭示、啟發並影響品牌車款的未來，以倫敦設計中心來說，由20位創意人所組成的國際團隊皆身擁歐洲頂尖設計學院背景，並各自具備來自全球品牌的經歷，在造型設計、座艙鋪陳、用戶體驗、設計策略、數位與物理建模與視覺化等專業項目上各展所長，透過設計團隊之間的合作，於焉成形創新策略、趨勢研究、語彙構建並指引未來走向，而如此功能恰與集團電動化、車聯網、模組化與全球化期許不謀而合，同時得以提升產品設計與用戶體驗等多元化目標。
而在鼓勵設計團隊突破界限從創新和多樣化角度探索交通工具的未來時，設計中心不僅輔佐建構量產車的初始面貌，同時亦針對得以盡情發揮創意的概念車盡展身手，舉個例，概念作品Cyberster Concept便是當中佼佼者，取品牌最為人熟悉的Roadster架構，Cyberster Concep不僅具備滑順流線的動感姿態，更以雙座敞蓬小跑車的身形，喚起車迷對於MG的美好記憶，而無模組化電池而來的純電動力、高達800km的續航里程、0-100km/h加速3秒內以及Level 3自動駕駛等高效設定，也讓這款Roadster更加引人入勝，進而期待量產版本的來臨。至於隨後現身擁有全透明式上蓋的Maze Concept，則以更大膽的設計手法擘畫自駕普及後汽車設計大方向，全數位化單一介面以及適合都會通勤的小巧車身，究其科幻感度，簡直專為未來世界而生。
除概念車外，也有多款叫好亦叫座的市售MG車型出自倫敦設計中心之手，像是位處主流中型SUV級距的HS或搶盡鋒頭的電動跨界車型MG EZS，各自皆於歐洲乃至全球市場大有斬獲，同時也讓MG總體銷量得以屢創顛峰。
由上而下，擘畫MG願景
一如文前提及，放眼全球大型汽車集團先後將設計中心設立於歐洲，以作為全球化產品規劃對應，本即系出英國的MG，將設計中心建置於倫敦與伯明罕自屬合情合理，也正因集團對於MG品牌宏觀並開放的策略規劃，一步一腳印，讓MG得以重新站穩腳步，甚且於2021年創下47萬輛的全球銷售佳績，相比2020年同期成長達69%，一舉成為全球最熱銷的英系品牌，而在可見的未來，MG亦宣示將於創廠百年亦即2024年時搶進全球100個市場，同時達成年銷百萬輛的宏大目標，追本溯源，仍得由英國設計中心一張張設計稿開啟這一切。