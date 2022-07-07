烏龍緋聞！蔡淑臻摟小15歲嫩醫 李沛旭反應疑釀分手
42歲李沛旭昨（6日）晚在粉專PO出緊握女子纖手的照片，兩人都戴上同款白色戒指，配文寫下「李先生&李太太」，宣布結婚喜訊，前女友蔡淑臻獲知消息後，淡淡表示：「祝他幸福。」回顧兩人情史，女方3年前被拍到和小15歲醫生互動親密，李沛旭後來就發布疑似分手宣言，但旋即砍文。
蔡淑臻2019年被《壹週刊》拍到與小15歲醫師約會、當街摟抱，被解讀移情別戀，當時的男友李沛旭在新聞見報當天，於臉書寫下：「謝謝妳，我尊重妳，且尊重妳一直想追求的自由，祝福妳。」雖未指名道姓，但宣告分手意味濃厚。不久，李沛旭把文章刪除，一個小時內又三度發文說「繼續...」、「善良，是一種選擇」、「吞，陪演一場好戲」，讓人霧裡看花、摸不著頭緒。
對此，雙方所屬經紀公司伊林發聲明澄清，指蔡淑臻與謝姓醫師僅是「醫病關係」，兩人被拍到當天，她剛結束新戲記者會，事後與男方碰面，向對方求助媽媽壓迫性骨折情況，並請醫師吃午餐以表謝意，道別時兩人相互擁抱，純粹只是朋友間安慰互動，沒有其他意思。
然而，隔年年初，蔡淑臻受訪透露，和李沛旭「早已分手很久」，長跑8年的愛情最終沒有修成正果。過半年多，蔡淑臻才說明兩人分開原因，因為她罹患肌筋膜炎，影響到生活上所有事情，包括工作和感情，蔡淑臻時間都用在治療、復健、運動、看醫生，情緒瀕臨崩潰，「沒有多的力氣，能把自己顧好就很好了」，便決定和李沛旭和平分開。（編輯：楊穎軒）