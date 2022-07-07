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口服排卵藥助受孕　詳解「副作用、服用禁忌」

口服排卵藥助受孕　詳解「副作用、服用禁忌」
口服排卵藥助受孕　詳解「副作用、服用禁忌」

健康醫療網

2022-07-07 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】受孕的必要條件，有如同戀愛中遇到命中注定的那個人！精子與卵子必須在對的時間、對的地方，而且懷孕的母體與其子宮腔都必須適合胚胎居住。臺北榮民總醫院婦女醫學部許越涵醫師提醒，沒有任何避孕措施、積極受孕超過一年以上，或是超過35歲以上、嘗試半年都沒有好消息的女性，建議先至醫院做進一步檢查，以避免蹉跎時間。

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排卵功能失常　口服排卵藥增受孕機率

在醫學上，能協助婦女求孕成真的方法，最常見的就是排卵藥物。許越涵醫師說明，若因排卵功能失常，可先嘗試使用口服排卵藥。Clomiphene（喜妊或可洛米分）為第一線健保給付的口服排卵藥，是一種雌激素受體調節劑，可藉由佔據雌激素受體來抑制雌激素對上游訊號的負回饋機制，達到促進腦下垂體促性腺激素（gonadotropin）的分泌，進而誘發人體自然排卵、增加受孕的可能。

使用半年沒消息　應尋求其他助孕方式

雖然Clomiphene可能增加排卵機會，但可能會影響部分女性的子宮內膜厚度，也可能使子宮頸的黏液變得更加黏稠，讓精蟲不易通過子宮頸。此外，還可能伴隨輕微的副作用如：腹脹、下腹不適、噁心嘔吐、食慾不振、頭痛或情緒低落等，若有疑似惡性腫瘤的卵巢腫大或肝臟疾病，則不建議使用此藥；若此藥物已嘗試使用3～6個月仍沒有好消息，則應尋求其他的助孕策略。

特定乳癌藥物當排卵藥　副作用、禁忌一次看

另一種口服排卵藥為letrozole （復乳納），是第3代芳香環轉化酵素抑制劑（aromatase inhibitor, AI），可抑制男性賀爾蒙轉化成女性賀爾蒙，使得血液中及組織內的女性賀爾蒙減少，故多年來一直都是治療乳癌的藥物，近年來也被當作排卵藥使用。

常見的副作用為熱潮紅（10.8%）、噁心（6.9%）或疲勞（5.0%）；若有嚴重肝腎功能疾病患者，或對其成分過敏者嚴禁使用。

服用口服排卵藥　應遵循醫囑使用

食藥署提醒，無論是使用clomiphene或是letrozole，也都在沒有懷孕的狀態下使用，服用的方式及劑量也需配合醫師指示，若有任何不適，應盡快與醫師做後續用藥討論。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54339

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