特企／燕窩傳說歷久不衰！專家曝挑選關鍵

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迪化街可以看到商鋪販售乾的燕窩，除非聘有管家可以代勞，或是非常精通泡發與燉煮燕窩的專家，花費長時間與高勞力的自家燉煮燕窩是很罕見的，一般市售燕窩大多是即食燕窩，將乾燕窩加工裝瓶提供直接食用，但是如何判斷廠商採用的原料好壞與份量多寡，避免花了冤枉錢只喝了一瓶糖水，燕窩只有一絲絲，幾乎感覺不到它的存在！為了方便食用，市售的即食燕窩總類繁多，一般消費者該如何挑選CP值最高的產品？曾經參與燕窩產品開發的茂生農經邊建元特助，揭露了挑選即食燕窩的重要關鍵！
茂生農經邊特助表示，首先肉眼能看見湯汁清澈、不濃稠，「真的燕窩煮出來的燕窩膠質溶出有限，所以湯汁應該是清澈的，太濃稠可能是添加了增稠劑。」，增稠劑對健康不一定有害，但是肯定是無益的，還有不少即食燕窩添加了白木耳、珊瑚草、枸杞、桂圓….，甚至添加中藥材，這些都不應該是即食燕窩的正軌。
接著就是即食燕窩的原材料，可以用手機打光在燕窩瓶身底部，從瓶底照亮看燕窩的形狀，「這是重中之重，因為燕窩原材料，可分為價格最低的燕碎、燕條，到燕窩原狀且品質最好的燕盞，成本差距極大。」，不少商家用最低價的燕碎製作，成本低口感差，加上大量的糖水，市面上低價的燕窩產品大多如此。精明的消費者一定會挑選｢純燕盞｣製作，雖說都是燕窩，但是品質與價格都是數倍以上計算的，口感更是有天壤之別。
最後仔細看外包裝的內容物及燕窩含量，是否含有其他非天然添加物，提醒消費者在選購時一定要睜大眼睛，以免不僅傷了荷包還可能傷身。這個稍有數學能力就可以算出來，瓶內每一克燕窩花了消費者多少錢？懂行的消費者都會知道瓶內燕窩的單位成本，才是決定這瓶燕窩CP值的關鍵所在。
對於自家產品的茂生燕窩，邊特助表示，茂生農經成立超過60年，對於食品安全與品質不僅專業，更有身為上市上櫃公司的品牌信譽，當然要給大家最頂級的產品。茂生出品一瓶60ml的即食燕窩，就含有30克的燕盞，含量高達50％，且選用純粹的燕盞為原料製作，不以燕碎或燕條混充，「是可以用筷子夾起來吃的燕窩！」，只以微量冰糖燉製，拒絕任何添加物。他說，「追求產品的安全與價值，做到最好，這是茂生的堅持，也是茂生農經的企業社會責任及對消費者的承諾。」
燕窩產品推出後大受好評，消費者不僅大讚CP值高，充滿時尚感的Tiffany藍禮盒也讓許多人直說：「送禮面子、裡子都有了！」眾多好評讓茂生百味決定不計成本推出「100％究極燕窩」，由燕窩專家高選品製程與濃粹出的100%燕窩價值，殺菌封存的高濃度燕窩，長期飲用身體保健更有感，詳情請上茂生百味官網查詢https://www.mornsunfoods.com