「插肛門整脊」有科學根據嗎？ 物理治療師狠批：非法治療根本是性侵！

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「插肛門整脊」有科學根據嗎？
「插肛門整脊」真的有科學根據嗎？三個字解釋，會尋求「把手指伸入肛門的治療」的人，通常是因為跌坐受傷時，屁股直接撞到地板，造成尾椎的凹陷，因而引起受傷、疼痛、甚至尾椎骨折的情況。當尾椎受傷時，病患最常見的狀況就是會坐不住，感覺尾椎部位像是有一根針一樣，只能站著或是躺著；如果要坐著，只能盡量讓身體往前傾，以避免壓倒尾椎的痛點，或是需要使用「甜甜圈」減壓墊才能坐下；但有些傷勢太嚴重的人，甚至連坐都坐不住。
三個字進一步解釋，由於尾椎骨位於人體屁股最下緣的位置，若是因為跌坐撞擊的關係而凹掉，就很難有施力點能將之調整回來，因此才會有人認為，唯一的辦法就是從人體的內部--肛門，伸進去直腸，再從直腸壁摸下去，稍微碰到尾椎骨，再用力把它喬回原本的位置。
尾椎脫位的「復位」手術失敗率高
對此三個字指出，在西方醫學上確實有尾椎脫位的「復位」手術，但此手術必須在手術室裡進行，手術時患者會被全身麻醉，使肌肉放鬆，醫師以食指與大拇指從患者的肛門進入，並隔著直腸壁將尾椎骨夾住，用很大的力道推回去，再根據X光片觀察尾椎是否被推回正常的位置。
然而有不少研究發現，這樣透過肛門正骨讓尾椎脫位患者恢復的方式，失敗率其實很高，其中原因是尾椎原本的結構已經被破壞，才會導致尾椎脫位的問題，而脫位的尾椎處於很不穩定的狀態，即使被外力推回也很容易再次松掉、脫位。「三個字」表示，如果光用手指就可以把骨頭扳回，那麼一坐下就可能會凹回去，因此肛門正骨是完全不可行的。
他進一步解釋，尾椎是在人體的演化過程中，被退化的構造，因此尾椎和其他脊椎構造相比，有以下3個明顯不一樣的地方：
1. 尾椎的骨頭與骨頭之間，並沒有椎間盤的存在，因此這裡不可能會有「椎間盤」突出的問題。
2. 尾椎中間沒有真正的關節，它是一塊黏起來的構造。
3. 尾椎之間是相黏的，所以中間沒有椎間孔可以讓神經通過，因此當尾椎受傷時，不會像其他脊椎受傷一樣會發生癱瘓的風險；而多數人發生尾椎骨折也無需動手術。
為什麼會痛？
既然尾椎位置沒有神經通過，為什麼還會這麼痛呢？三個字點出以下2種可能性：
1. 尾椎骨折的實際問題是因為骨頭位置跑掉，導致周邊的軟組織受到壓迫，長期下來導致尾椎周圍的軟組織發炎，引起疼痛與不適；
2. 尾椎的上端因連接著薦椎，當跌倒傷到尾椎時，也可能連帶傷到薦椎與旁邊的神經、韌帶，它的傳導痛傳回到尾椎。
非手術治療為主
三個字強調，以往患者進行尾椎手術如「尾椎接駁手術」或「尾椎切除手術」之後，後續照護時必須站著或趴著，以避免壓到傷口，不但大大影響日常生活，而且術後效果也不明確，因此台灣大多醫生不建議進行這類手術。目前一般治療尾椎受傷，都會以保守的「非手術治療」為主，如打針、消炎的方式，以助病患緩解疼痛。但有許多沒得到治癒的患者，因為忍受不了疼痛，也因為病情嚴重影響到日常生活，萬般無奈下只好去尋求民俗療法的肛門正骨。
物理治療
三個字表示，根據他的臨床經驗，只要不是骨折變形太嚴重，大多數尾椎受傷的問題，其實可透過物理治療解決。他曾經收治過因為摔倒或車禍，導致慢性尾椎疼痛的患者，其中一位痛了8年左右，期間都不能坐著，只能躺平或是站著，因此常常覺得自己生不如死；除此之外，大多數患者也因過度疼痛不能坐著工作，在後期不得不辭掉工作；甚至也有患者花了100多萬接受尾椎的打針治療。
三個字指出，在很多的情況下，雖然患者的痛點在尾椎，但實際的問題點卻是在薦椎旁的韌帶與肌肉，因此只有針對此部位治療，症狀才會有所改善。因此，物理治療主要針對以下2個處理方向：
1. 薦椎周圍軟體組織
2. 臀肌群
他強調，大家不應把治療重點放在尾椎痛點上，尤其按壓或搓揉，都只會越弄越痛。他呼籲民眾，若有相關問題，建議還是諮詢物理治療師或是醫生較為安全。
本文經 物理治療師三個字Sun Guts臉書粉專《三個字SunGuts》授權報導
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