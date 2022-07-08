確診後還要打疫苗嗎？醫解答「新冠疫苗３大問」

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問題二、確診之後，「新冠疫苗」要間隔多久時間才能施打？
問題三、如果要間隔，我需要用哪一天當作起點？
確診後3個月，記得去打疫苗！避免二次感染
張益豪醫師表示，確診後還是要打疫苗！民眾都要「完整的施打完疫苗」，美國CDC（美國疾病管制與預防中心）建議需要在「有症狀後」的至少三個月後接受施打，也有大量文獻指出，確診之後，後續仍完成疫苗接種，「二次感染率」低於「感染之後就放棄打後續疫苗」的民眾。
但何時有症狀、有哪些症狀才算數？還是有很多模糊空間。建議大眾，以「確診日」當作起點（D0），以「醫療人員正式參與的那天當作D0起點」，也就是「PCR執行日」或「快篩陽性看診判讀日」，確診日後的3個月（150天）再接受「後續的新冠疫苗」接種。如果是預計接種第4劑的人，也要記得與第3劑疫苗間隔3個月。
張益豪醫師指出，看診時發現很多民眾其實都記不住自己的「精準確診日」，他分享一個小技巧：可拿鉛筆在小黃卡上寫上確診日，以便提醒自己與醫護人員，避免自己一時忘記、衝去診所時，第一時間被診所人員攔截下來，避免過早施打。
張益豪醫師提醒民眾可將確診日記載於疫苗小黃卡。翻攝自：張益豪醫師臉書
為何要等3個月？醫：抗體濃度降低
至於為何要等到3個月後才能接種疫苗呢？張益豪醫師解釋，「因為普遍醫療學者認為，確診後3個月內，體內有相對高的抗體濃度（此時是感染機率相對低，但並非「零」機率。如果遇到變異株，或民眾有慢性疾病、抵抗力較差等，仍有部分可能會二次感染）。
既然大多數的民眾三個月內有一定的抗體，國家的公衛政策將依據大多數人的免疫狀況，規劃疫苗施打期程，張益豪醫師表示，讓民眾在「確診後的三個月」接續施打疫苗，可讓抗體維持時間更長久，也就是感染後的三個月以及後來施打的新冠疫苗時間。
文章來源：張益豪醫師／張益豪耳鼻喉專科診所
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54354
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