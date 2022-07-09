COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

我有猴痘免疫力嗎？答案就在手臂上！

我有猴痘免疫力嗎？答案就在手臂上！
我有猴痘免疫力嗎？答案就在手臂上！

健康醫療網

2022-07-09 14:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】猴痘病毒已被證實會造成家戶傳染，民眾該如何嚴防猴痘進入社區？目前研究指出接種過天花疫苗，可能對預防感染猴痘病毒有幫助，但如何判斷自己有沒有接種過天花疫苗？或許答案就在你的手臂上！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據刊載於《medRxiv》的最新研究證實，猴痘病毒會造成家戶傳播可能。該研究密切追蹤一名猴痘患者，並採樣他所待過環境中的猴痘病毒，發現在相鄰住宅中的多個地點檢測到猴痘病毒陽性，證實了受猴痘汙染的環境，確實可能存在傳播風險。

猴痘會家戶傳染！CDC建議6方法預防

想預防猴痘，應盡量減少與猴痘患者接觸，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也呼籲民眾，可透過以下6大方式：

  1. 勿觸摸猴痘患者的皮疹或結痂
  2. 不可與猴痘患者親吻、擁抱，或發生性關係
  3. 避免與猴痘患者共用餐具或杯子
  4. 避免觸摸患者的日常用品
  5. 常用洗手乳、肥皂洗手
  6. 在戶外多用酒精或乾洗手消毒
至於該打猴痘疫苗嗎？目前CDC不建議大規模接種，但建議高暴露風險職業，如實驗室人員、高感染密切接觸者接種。不過衛福部日前透露，台灣有計畫採購第3代天花疫苗，副作用較低，僅供於相關醫事人員預防使用。

疾管署副署長莊人祥則表示，其實台灣1979年之前出生的民眾，大多已打過俗稱牛痘的天花疫苗；研究顯示該疫苗對於猴痘，具有85%保護力，但已經打了這麼久，「保護力有沒有85%，就是個問號。」

台灣常見施打的疫苗中，不少民眾不知道如何分辨天花疫苗與卡介苗的疤痕，疾管署也說明2種疤痕特徵，可供年紀大一點的民眾自我辨識：

1. 天花疫苗疤痕：曾接種牛痘的手臂，應當有較大的痘疤，多呈現輻射狀，大多數有2痘疤，也有接種在大腿外側的。

看手臂疤痕判斷是否曾接種天花疫苗
看手臂疤痕判斷是否曾接種天花疫苗
2. 卡介苗疤痕：多在左上臂三角肌中央，疤痕較小。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：我有猴痘免疫力嗎？指揮中心教你「1特徵」判斷天花疫苗疤痕



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54377

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

關愛「小腦萎縮症」　企鵝「72」線上影展起跑

中國衛健委官員坦承　局部地區疫情復燃

道歉時千萬別說這句話！人氣心理師告訴你如何有效道歉

59歲男胃癌四期變一期　化療加免疫療法助重生

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀