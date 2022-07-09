我有猴痘免疫力嗎？答案就在手臂上！

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猴痘會家戶傳染！CDC建議6方法預防
想預防猴痘，應盡量減少與猴痘患者接觸，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也呼籲民眾，可透過以下6大方式：
- 勿觸摸猴痘患者的皮疹或結痂
- 不可與猴痘患者親吻、擁抱，或發生性關係
- 避免與猴痘患者共用餐具或杯子
- 避免觸摸患者的日常用品
- 常用洗手乳、肥皂洗手
- 在戶外多用酒精或乾洗手消毒
疾管署副署長莊人祥則表示，其實台灣1979年之前出生的民眾，大多已打過俗稱牛痘的天花疫苗；研究顯示該疫苗對於猴痘，具有85%保護力，但已經打了這麼久，「保護力有沒有85%，就是個問號。」
台灣常見施打的疫苗中，不少民眾不知道如何分辨天花疫苗與卡介苗的疤痕，疾管署也說明2種疤痕特徵，可供年紀大一點的民眾自我辨識：
1. 天花疫苗疤痕：曾接種牛痘的手臂，應當有較大的痘疤，多呈現輻射狀，大多數有2痘疤，也有接種在大腿外側的。
2. 卡介苗疤痕：多在左上臂三角肌中央，疤痕較小。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：我有猴痘免疫力嗎？指揮中心教你「1特徵」判斷天花疫苗疤痕
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54377
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