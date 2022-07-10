明明說是為我好，聽了反而更受傷？兩關鍵句識破有毒人格的假好心

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像這類的對話，在職場或生活中都很常見。聽到這種「好像是為你著想」 卻讓自己很有壓力的建議，是不是經常接受也不是，不接受也不是？接受可能違背了自己的意願，過不去心裡那關；不接受好像又很不懂事、不識好歹。
老實說會這樣想很正常，根本無需內疚，其實，多數人聽到這種建議，心裡的第一個念頭多半是：「你以為自己是誰啊，可不可以不要管我？」但偏偏這種人絕對不會不管你。你要是真的就這樣回應對方，他們就會擺出很受傷的表情，說：
「唉，我都是為了你好才這麼說啊。」
「我醜話先說在前頭，你好自為之吧。」
這種人往往擺出一副：「我都是為了你好」、「我可以是好心提醒」的樣子。 在這種氛圍下，很容易讓接收建議的人產生：「好說歹說對方也是一片好意，我是不是該試試看。」但又因為對方的建議根本不適合自己，因此陷入掙扎。
透過關鍵句聽出多管閒事的好意
下次若聽到別人再這麼說，請直接把耳朵關起來，尤其當對方說出「我都是為你好」、「要不是你我才不會多說這麼多」等關鍵句型，就可以直接無視對方接下來的發言。因為，會說出這種話的人，才不是為了你好才這麼說，他只是想要強迫別人聽他的建議他，換言之，他只是想把自己的喜好、感想強加在你身上，完全沒有顧及聽的人的感受。最可惡的是，他們臉上還會堆滿偽善的笑臉， 好像不聽他的建議是自己的錯，把別人變成壞人。
有些人的確在過度熱情的時候，可能會為了強調「正面」的效果，不小心 說得太誇張。其實，比起這樣浮誇地表達，不如真誠地說出自己覺得哪裡好，或你真心覺得哪一點能幫助到對方，這樣的建議一定更有說服力，還不如老實說：
「我真的覺得這本書很棒，自己也深受啟發，所以想跟你分享。」
「海膽真的是人間美味欸，你要不要也吃吃看？」
聽到對方發自內心真誠的建議，聽到的人就算不想接受，也會打從心底的感謝對方的推薦，也不會感受到被「強迫推銷」的壓迫感。
為自己加上心靈警語
換個角度想，像這樣自顧自地推薦不太適合別人的想法，就已經不是為他人著想的行為了，所以才需要刻意說出「我是為你好」這類顯示自己有為他人設想的詞彙。不過，心意這件事本身就是感受會比話語更真實，如果你真的感受到對方是為你好，就聽從建議做做看也無妨，但若發現自己只是被字面上的「為你好」綁架了，試著練習告訴自己「這只是他的個人意見。」聽從自己的感受，做出最能守護自己的回應。
如果之後遇到這種「用親切強迫他人接納己見」的人，就這樣在心裡默念這兩句話，為自己築起防護牆：
「那不過是你的感想吧！」
「原來你會這樣做啊，但我不是！」
就如同販售健康食品的電視廣告中常出現「以上純屬個人意見」的警語，你就想像一下那個人的臉下方有這句話的樣子。這麼一來你就能自然地說出：「謝謝你的建議，但我用不到。」這樣既尊重對方的「個人想法」，也不忘自己有選擇的自由，才不會為了不適合自己的建議，造成情緒上過度的負擔。
本文摘選自《你可以難過，但別為一句話傷透心：高敏感型人格不受傷的溝通技術，辨識9種有毒人格，40種情境練習，跟誰都能溫柔而堅定對話》，天下雜誌出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54346
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