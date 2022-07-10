放鬆身體、淨空思緒　在床上躺成一個「大」字超有用

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一口氣把散亂放置的雜誌和寶特瓶推到旁邊，在床上清出屬於自己的空間，然後豪邁地躺成一個「大」字。
這樣就好，不用在意小細節，只要床上乾淨就沒問題。
好了，那大字要怎麼躺？
很簡單，跟著我這樣做——
首先，躺在床上，雙手輕輕張開，手心朝上。
然後雙腳也輕輕打開，閉上眼睛。就是這樣。
呃，說的好像都是廢話……
可能有人已經發現了，這其實就是瑜珈課最後的收尾動作「攤屍式」， 也叫做「大休息」，可以讓人腦袋完全空白、身心徹底放鬆。
瑜珈老師會用「清空你的思緒〜〜」這種有點難懂的說法來表示，這時候就別管那麼多了。
簡單來說，就是放鬆到「全身無力」的程度。
徹底放鬆之後，很快就會產生「好舒服啊！」的感覺。
做法則是：先將思緒集中到雙腳，然後放鬆。
接著再從腰部 → 胸部 → 肩膀 → 喉嚨 → 緊咬的牙關 → 嘴角 → 眼睛 → 眉間的皺紋，逐一放掉力氣。
可以先全身繃緊，再整個放鬆，會更快抓到感覺。那種彷彿全身都軟成一灘泥，靈魂快要融化了的感覺……
以精神科醫師的立場來說，這確實有助於「完全放鬆」，而且比起身體的勞累，它似乎更能清除心靈的疲憊。
仰躺的姿勢不會壓迫身體，能保持血流通暢，同時大面積地支撐體重，手腳也有伸展的空間，加強身體的散熱。光是這樣，就能促進全身的血液循環，讓肌肉、內臟、神經進入休息狀態。
這個動作對消除眼睛疲勞也十分有效。現代人每天盯著手機、電腦，經常用眼過度，這時正好順便照顧一下，算是一舉兩得。
只不過，這種「大」字放鬆法有一個問題。
那就是一不小心就會睡著！
原本只想躺在床上小瞇一下，結果意識漸漸模糊起來，便發現「啊……不小心又睡著了」，只有這一點得多加留意。
不過，反正家裡也只有自己，不需要顧慮其他人，睡著就睡著了吧！
情緒和身體的放鬆，要比我們想像中重要得多。當我們不知不覺會開始「唉……」「啊……」「吼……」地「唉聲嘆氣」，可能就是身心感到疲憊的徵兆。
這時候，沒有什麼比躺成一個「大」字更讓人放鬆了，推薦給大家。
本文摘選自《一整天沒跟人說話也OK》，仲間出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54380
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