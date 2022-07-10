擔心小孩染疫引重症？醫揭MIS-C「黃金觀察期」

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宋玉蘭表示，雖然有文獻提及具潛在疾病因子的孩童有較高感染風險，但目前並無文獻提到可有效預防病童從輕症惡化為重症方法，因此臨床上只能觀察重症之前驅症狀如下：
- 發燒超過48小時或體溫大於攝氏39度並合併發冷或盜汗。
- 燒退後仍活力不佳、呼吸急促或胸悶胸痛。
- 持續嘔吐。
- 出現脫水現象，超過12小時無進食或解尿。
孩子確診後6週內，注意MIS-C
宋玉蘭說明，部份孩童罹患新冠肺炎後，可能會出現兒童多系統炎性症候群（MIS-C），外觀上類似川崎氏症：
- 重點觀察期：確診後第2～6週
- 連續發燒3天以上
- 眼睛：非化膿性結膜炎
- 皮疹
孩童「長新冠」研究有限，仍須防疫3寶
宋玉蘭指出，感染COVID-19後，另一個大眾所關注的焦點就是康復後的「長新冠」，根據世界衛生組織WHO定義為感染後3個月內，至少維持2個月以上，且無法用其他診斷所解釋的症狀，就是所謂的「長新冠」。
「長新冠」狀態症狀多達百種以上，臨床常見症狀為疲倦、呼吸喘、咳嗽、認知障礙等，目前對於孩童「長新冠」狀態的研究仍然有限，從目前研究報告顯示，大部分症狀持續時間不會超過12週。面對新冠肺炎疫情，預防3寶仍為首要任務，所以戴口罩、勤洗手及疫苗接種，都是守護自身健康的不二法門。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：新冠重症童9成沒打疫苗！醫提醒MIS-C「黃金觀察期」像川崎氏症
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54375
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