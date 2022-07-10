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擔心小孩染疫引重症？醫揭MIS-C「黃金觀察期」

擔心小孩染疫引重症？醫揭MIS-C「黃金觀察期」
擔心小孩染疫引重症？醫揭MIS-C「黃金觀察期」

健康醫療網

2022-07-10 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】自2020年新冠肺炎肆虐全球之後，至今已歷時2年多，最近這一波Omicron BA.2的疫情，孩童罹病數比先前疫情更多，安南醫院兒科醫師宋玉蘭提醒，儘管18歲以下患者多以輕症為主，且通常能在2週內康復。但無論在美國或香港，都可見哮吼、熱性痙攣、橫紋肌溶解症甚至腦炎、腦水腫等發生率增加趨勢，其中重症孩童中約9成無接種疫苗。

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輕症轉重症有跡可循，留意4件事

宋玉蘭表示，雖然有文獻提及具潛在疾病因子的孩童有較高感染風險，但目前並無文獻提到可有效預防病童從輕症惡化為重症方法，因此臨床上只能觀察重症之前驅症狀如下：

  1. 發燒超過48小時或體溫大於攝氏39度並合併發冷或盜汗。
  2. 燒退後仍活力不佳、呼吸急促或胸悶胸痛。
  3. 持續嘔吐。
  4. 出現脫水現象，超過12小時無進食或解尿。
宋玉蘭強調，若出現意識不佳、抽搐、呼吸困難包含出現胸凹、血氧飽和度下降至94%或以下、唇色發紫發白或四肢冰冷合併皮膚出現大理石斑及盜汗情況，都應緊急送醫。

孩子確診後6週內，注意MIS-C

宋玉蘭說明，部份孩童罹患新冠肺炎後，可能會出現兒童多系統炎性症候群（MIS-C），外觀上類似川崎氏症：

  • 重點觀察期：確診後第2～6週
  • 連續發燒3天以上
  • 眼睛：非化膿性結膜炎
  • 皮疹
此症候群會波及多重器官，因此腸胃、肝、心臟及凝血功能都可能會受到影響，此外，發生休克比率可高達3～7成。宋玉蘭提醒，在罹患新冠肺炎後第2～6週，孩童若再出現持續發熱，合併頭暈、眼睛充血、皮膚紅疹、嘔吐、腹瀉或腹痛狀況時，千萬務必趕緊就醫。

孩童「長新冠」研究有限，仍須防疫3寶

宋玉蘭指出，感染COVID-19後，另一個大眾所關注的焦點就是康復後的「長新冠」，根據世界衛生組織WHO定義為感染後3個月內，至少維持2個月以上，且無法用其他診斷所解釋的症狀，就是所謂的「長新冠」。

「長新冠」狀態症狀多達百種以上，臨床常見症狀為疲倦、呼吸喘、咳嗽、認知障礙等，目前對於孩童「長新冠」狀態的研究仍然有限，從目前研究報告顯示，大部分症狀持續時間不會超過12週。面對新冠肺炎疫情，預防3寶仍為首要任務，所以戴口罩、勤洗手及疫苗接種，都是守護自身健康的不二法門。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：新冠重症童9成沒打疫苗！醫提醒MIS-C「黃金觀察期」像川崎氏症



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54375

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