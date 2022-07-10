Omicron肆虐！無兒童染疫預防轉重症方法 　醫列「3寶」自保

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安南醫院兒科宋玉蘭醫師表示，最近這一波Omicron BA.2的疫情，孩童的罹病人數比先前疫情更多，甚至還有孩子因此不幸染疫離世。根據國外研究報告數據統計發現，18歲以下感染的孩子約佔患病人數的一成，不同研究數據間雖略有差異但主要以輕症為主，常以發燒及呼吸道症狀為表現，部份孩童會出現腸胃道症狀或紅疹情形，通常會在二週內康復。
無預防輕症轉重症 出現重症前驅症狀快就醫
宋玉蘭醫師也說，目前並無文獻提到可有效預防病童從輕症惡化為重症方法，因此臨床上只能觀察重症之前驅症狀，若有下述相關症狀出現，家長即應趕緊帶小孩就醫診治，舉如：
（1）發燒超過48小時或高熱大於攝氏39度並合併發冷或盜汗。
（2）燒退後仍活力不佳、呼吸急促或胸悶胸痛。
（3）持續嘔吐。
（4）出現脫水現象，超過12小時無進食或解尿。
宋玉蘭醫師強調，若出現意識不佳、抽搐、呼吸困難包含出現胸凹、血氧飽和度下降至94%或以下、唇色發紫發白或四肢冰冷合併皮膚出現大理石斑及盜汗情況，都應緊急送醫為上。
兒童多系統炎性症候群 發燒3日要警覺
宋玉蘭醫師並提到，部份患童罹患新冠肺炎後，可能會出現兒童多系統炎性症候群（MIS-C），通常病發在第2-6週，病童會出現三天以上發燒，外觀上類似川崎氏症，眼睛出現非化膿性結膜炎和身上有皮疹，加上此症候群會波及多重器官，因此腸胃、肝、心臟及凝血功能都可能會受到影響，且發生休克比率可高達3-7成，千萬不可小覷。
長新冠症狀多 兒童持續時間不會超過12週
宋玉蘭醫師指出，「長新冠」狀態症狀多達百種以上，臨床常見症狀為疲倦、呼吸喘、咳嗽、認知障礙等，目前對於孩童「長新冠」狀態的研究仍然有限，從目前的研究報告顯示，大部分症狀持續時間不會超過12週。
至於面對新冠肺炎疫情，預防三寶仍為首要任務，所以戴口罩、勤洗手及疫苗接種，都是守護自身健康的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54362
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