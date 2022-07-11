異位性皮膚炎解析！如何揮別爆癢日常？醫教治療觀念及保養

我是廣告 請繼續往下閱讀
炎炎夏日一流汗就覺得皮膚開始癢？其中異位性皮膚炎患者一旦沒有控制良好，癢感可說是癢到骨子裡！以往缺乏治療選項時，聽到異位性皮膚炎都會直覺跟類固醇連結在一起。然而，隨著藥物不斷進展，現在中重度異位性皮膚炎患者已有生物製劑，能夠針對發炎反應提供很好的治療成效，擺脫搔抓惡性循環，甚至預防其他共病產生。
夏天老是皮在癢？認識癢到骨頭裡的異位性皮膚炎
柳營奇美醫院皮膚科主任林旻憲醫師表示，診斷異位性皮膚炎主要以四大特徵辨別：
- 皮膚搔癢：癢到骨子裡，連安穩睡覺都困難
- 病灶外觀、分布位置：以濕疹為主要表現，可分為急性期（紅、腫、流湯）和慢性期（皮膚乾、粗厚的苔蘚變化）。嬰幼兒以臉上為主；學齡期慢慢轉變成手腳外側及伸側；成人則會蔓延至身體及屈側
- 病灶變化：是慢性且反覆發作長達六個月以上
- 過敏體質：具有家族史，不僅會表現在皮膚，也會同時有氣喘、過敏性鼻炎
避免搔抓循環是目標！異位性皮膚炎治療新趨勢
異位性皮膚炎主要治療目標之一，就是減少搔癢並達到持續疾病控制，讓病友能在家庭、工作和學校發揮正常功能。目前治療包含外用藥膏、口服用藥、針劑治療、光照療法，醫師將依照每位患者皮膚嚴重程度不同，制定合適治療策略。
- 外用藥膏：類固醇藥膏、非類固醇藥膏、抗生素藥膏、保濕劑
- 口服用藥：口服抗組織胺、口服類固醇、免疫調節製劑、小分子口服藥
- 光照療法：照光儀器
- 針劑治療：生物製劑
由於中重度異位性皮膚炎容易反覆發作，現在也已有針對免疫系統的標靶性治療，例如生物製劑可有效抑制第二型發炎反應，達到長期緩解目標，副作用也較低，病友不妨與醫師討論是否符合健保給付資格！
日常控制＋積極治療 與異位性皮膚炎和平共存沒問題！
為避免異位性皮膚炎患者陷入癢、抓、更癢的惡性循環，林旻憲主任呼籲，病友應配合醫囑持續治療，維護環境溫度及濕度，減少搔抓機會，並勤做身體保濕。以下提供日常注意事項，能讓抗「異」作戰更加成功：
- 食：記錄特定飲食是否惡化病灶、過敏原檢查
- 衣：穿著寬鬆舒適、材質以排汗為主
- 住：降溫除濕，減少塵蟎
- 行：外出做好防曬，減少皮膚刺激
- 育樂：安排休閒活動紓壓
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。