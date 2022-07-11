工地工頭便當吃十年　赫然罹患第二型糖尿病

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澄清醫院中港院區家醫科戴廷羽醫師表示，經區別診斷，該男子並沒有罹患癌症也沒有經常性腹瀉，抽血檢驗發現其醣化血色素為11％（正常為4％－6％）；空腹血糖為260mg/dl（正常為80mg/dl－100mg/dl），確診為罹患糖尿病。該男子對自己罹患糖尿病很驚訝，認為他每天耗體力工作，跟本沒時間吃甜食，便當是多吃了，但不吃會餓沒體力工作。
第二型糖尿病 多是家族遺傳
患者罹患第二型糖尿病，目前台灣的糖尿病患者至少230萬人，其中90％為第二型糖尿病，且有年輕化趨勢。第二型糖尿病是一個血糖從正常到不正常緩慢發展的歷程，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。
戴廷羽醫師說，這跟遺傳有關，第二型糖尿病，只要父母其中一人罹患，子女就有四成機會也患上，該病患的母親也是糖尿病。而吃甜所造成的「肥胖」只是其中一項危險因子，因為甜份不一定在甜食中，一些加工食品或油炸物，都含有高糖的成份，常吃就有風險，還是儘量吃原形的食物最好。
罹患糖尿病 營養需控制
男子於確罹患糖尿病後，也轉介給營養門診給予飲食的建議，他的太太也每天親手做健康便當給先生帶到工地吃，進一步從飲食來控制血糖數值，再加上規則服藥，其醣化血色素已控制到7%，控制的效果不錯。
戴廷羽醫師強調，對糖尿病患者，一定要遵守四大原則：飲食避免高糖、規律運動、服藥控制、定時自我測量血糖。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54383
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