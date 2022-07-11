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螞蟻人注意了！每天喝「含糖飲料」肝癌風險恐大幅上升

螞蟻人注意了！每天喝「含糖飲料」肝癌風險恐大幅上升
螞蟻人注意了！每天喝「含糖飲料」肝癌風險恐大幅上升

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 12:31:02

學生與上班族壓力大，下課下班時間，來一杯甜甜的手搖飲，加上一些甜點零食，一下子精神就來了。嗜甜者又被戲稱爲「螞蟻人」，然而長期吃高糖分食物，卻會對身體產生慢性危害，不但讓注意力下降、身體疲累，甚至會產生「糖上癮」症狀。日前一項研究指出，每天至少喝一種含糖飲料，或會增加患肝癌的風險。

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▲ 長期喝高糖分飲料，恐對身體產生慢性危害。（示意圖／Pixabay）

每天喝含糖飲料增加肝癌風險

根據外媒Insider報導，一項新的研究表明，每天喝蘇打水或其他含糖料，可能會增加罹患肝癌風險。這是因爲飲料中所添加的糖，會影響胰島素和血糖水平，從而給肝臟帶來壓力。糖還和肝臟的炎症、脂肪堆積有關，這都是癌症的種種危險因素。

根據世界癌症研究基金會國際的數據，肝癌是全球第六大最常見的癌症類型。美國癌症協會指出，美國的病例和相關死亡人數，均呈上升趨勢。在這項近19年的研究中，研究人員追蹤了約九萬名年齡介於50至79歲的中年婦女。研究的目的是探討飲用含糖飲料和罹患肝癌的風險，兩者之間是否存在某種聯係。結果表明，每天至少喝一種含糖飲料的女性，比每個月喝三種或更少含糖飲料的女性，其罹患肝癌的可能性竟高出73%。

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▲ 吃下太多糖，會使身體對胰島素的敏感性降低。（示意圖／Pixabay）

含糖飲料可能會破壞胰島素的敏感性

含糖飲料會增加患肝癌的風險，是因爲吃下太多糖，使身體對胰島素的敏感性降低，而胰島素其實有助於控制血糖值，胰島素敏感性降低，使得血糖不受控制，繼而為肝臟帶來壓力。高糖攝入也會導致體重增加，增加肝臟周圍脂肪形成。這兩個因素都可能對肝臟健康有害，並且與癌症風險密切相關。研究結果表明，減少攝入含糖飲料，例如以白開水代替含糖飲料，以及喝不加糖的咖啡或茶，可望降低肝癌風險。

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