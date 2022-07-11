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不是曬太陽就夠了！缺乏維生素D恐增加老人失智風險

不是曬太陽就夠了！缺乏維生素D恐增加老人失智風險
不是曬太陽就夠了！缺乏維生素D恐增加老人失智風險

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 12:31:02

新冠疫情肆虐，轉眼已經兩年過去，全世界又迎來最新型變種病毒。除了當個「防疫小尖兵」，外出戴口罩、勤洗手之外，補充維生素C與維生素D也成爲大眾關注的事情。然而要想補充維生素D，卻不是簡單的「外出曬太陽」就能解決。澳洲一項新的研究指出，缺乏維生素D可能會增加老人失智症的風險。

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▲ 要想攝取維生素D，並不是曬太陽便足夠。（示意圖／Pixabay）

維生素D可幫助身體從食物中吸收鈣和磷，而這兩種礦物質都是保持骨骼強壯的必需品。換言之，缺乏維生素D的人相對骨骼比較脆弱，患上骨質疏鬆症的風險更大，因此維生素D對骨骼和免疫系統都有好處。

根據外媒Insider報導，爲了研究維生素D含量與失智症之間的聯係，澳洲研究人員在英國政府幫助下，分析了英國生物數據庫內近30萬名人民的遺傳信息。結果表明，攝取充足的維生素D，可以預防失智症高達17%。

Pixabay
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▲ 研究證明攝取維生素D可降低失智症風險。（示意圖／Pixabay）

南澳大學（University of South Australia）教授伊莉娜（Elina Hyppönen）指出，「我們的研究使用基因分析法，研究維生素D對於失智症和中風風險的影響。通過將維生素D提高至正常範圍內，可以避免減低失智症與中風風險」。

我們常聽說「維生素D可從陽光中獲取」，但是曬太陽不一定可以得到維生素D，需要配合適當的時間和溫度。因此在飲食上獲取維生素D，顯得尤爲重要，一個成年人每天需要攝入大約600國際單位的維生素D，食物來源為脂肪類食物，例如魚和牛肝。但需要注意的是，維生素D不可過度補充，否則可能導致便秘、噁心、嘔吐和肌肉痙攣，建議購買前諮詢醫生或營養師，以確認每日適當的服用量。

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