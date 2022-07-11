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男人居然也有更年期！ 6關鍵指標預兆男性更年期

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男人居然也有更年期！ 6關鍵指標預兆男性更年期

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 13:00:47

不少人以爲只有女性有更年期，然而其實男性也會出現更年期症狀。隨著年紀增長，身體的激素變化，是衰老的自然過程。近年來「男性更年期」一詞，被用於形容與男性衰老相關的睾酮水平下降，但其實女性和男性的激素變化是不同的。與更年期女性的雌激素急劇下降相比，男性的雄激素變化，是緩慢而漸進的過程。

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▲ 「男性更年期」一詞，被用於形容與男性衰老相關的睾酮水平下降。（示意圖／Pixabay）

根據外媒Mayo Clinic報導，女性步入更年期後，預示著排卵期結束，荷爾蒙分泌量會在短時間內急劇下降。而男性步入更年期後，睾酮和其他激素水平會逐年下降，被稱為「遲發性性腺功能減退症」，又稱「低睾酮」。男性的睾酮水平，在40歲後平均每年下降約1%。但大多數老年男性的睾酮水平仍然在正常範圍內，估計只有10%至25%的男性，其睾酮水平較低。

低睾酮水平的症狀

老年男性的低睾酮水平，通常會體現在性行爲方面。若你出現以下症狀，就表示你的睾酮水平可能下降了。

一、性慾和性行爲減少

二、減少勃起，或勃起功能障礙

三、乳房不適或腫脹

四、不孕不育

五、身高下降、骨折或低骨骼密度

六、潮熱或出汗

Pixabay
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▲ 睾酮水平會隨著男性年齡增長而自然下降。（示意圖／Pixabay）

其他可能出現的症狀包括精力大不如前、情緒低落、注意力下降、嗜睡、睡眠障礙、不明原因的輕度貧血、全身乏力，以及體脂增加。專家建議僅在出現低睾酮症狀的情況下，對老年男性進行低睾酮測試。

美國醫師學會建議，性功能障礙男性若想改善性能力，在考量所有的風險和益處後，可考慮進行睾酮治療。但值得注意的是，睾酮治療可能會刺激前列腺癌和乳腺癌的發生，更可能增加心臟病發作和中風的風險，因爲在治療過程中，可能在靜脈中形成血栓，因此並不是全無風險。

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