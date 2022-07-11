男人居然也有更年期！ 6關鍵指標預兆男性更年期

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▲ 「男性更年期」一詞，被用於形容與男性衰老相關的睾酮水平下降。（示意圖／Pixabay）
根據外媒Mayo Clinic報導，女性步入更年期後，預示著排卵期結束，荷爾蒙分泌量會在短時間內急劇下降。而男性步入更年期後，睾酮和其他激素水平會逐年下降，被稱為「遲發性性腺功能減退症」，又稱「低睾酮」。男性的睾酮水平，在40歲後平均每年下降約1%。但大多數老年男性的睾酮水平仍然在正常範圍內，估計只有10%至25%的男性，其睾酮水平較低。
低睾酮水平的症狀老年男性的低睾酮水平，通常會體現在性行爲方面。若你出現以下症狀，就表示你的睾酮水平可能下降了。
一、性慾和性行爲減少
二、減少勃起，或勃起功能障礙
三、乳房不適或腫脹
四、不孕不育
五、身高下降、骨折或低骨骼密度
六、潮熱或出汗
▲ 睾酮水平會隨著男性年齡增長而自然下降。（示意圖／Pixabay）
其他可能出現的症狀包括精力大不如前、情緒低落、注意力下降、嗜睡、睡眠障礙、不明原因的輕度貧血、全身乏力，以及體脂增加。專家建議僅在出現低睾酮症狀的情況下，對老年男性進行低睾酮測試。
美國醫師學會建議，性功能障礙男性若想改善性能力，在考量所有的風險和益處後，可考慮進行睾酮治療。但值得注意的是，睾酮治療可能會刺激前列腺癌和乳腺癌的發生，更可能增加心臟病發作和中風的風險，因爲在治療過程中，可能在靜脈中形成血栓，因此並不是全無風險。
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