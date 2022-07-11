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女性注意！永久化學物「PFAS」進入體內竟造成高血壓且無法代謝

女性注意！永久化學物「PFAS」進入體內竟造成高血壓且無法代謝
女性注意！永久化學物「PFAS」進入體內竟造成高血壓且無法代謝

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-11 13:00:47

日常生活中有一種物質，我們無時無刻都接觸得到，卻從未聽說過它的全名，它就是多氟烷基物質（Per- and polyfluoroalkyl substances，簡稱PFAS）。 PFAS存在於不沾鍋、食品包裝、化妝品、廚具、牙線等等用品中，因爲無法在環境中被降解，而被稱爲「永久性化學物質」。一項新的研究表明，長期接觸PFAS，會增加中年女性患上高血壓的風險。

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▲ PFAS存在於日常用品中，被稱爲「永久性化學物質」。（示意圖／Pixabay）

根據外媒American Heart Association報導，美國環境保護署指出，PFAS出現在無數的居家用品中，更可能出現在食物中，例如被PFAS污染的水捕獲的魚，和接觸過含PFAS肥料的奶牛的乳製品中。在超過三分之二的美國人家庭中，其飲用水內都發現了PFAS的存在。幾乎所有在美國接受檢測的人，血液中都可檢測到至少一種PFAS濃度。

根據已知的數據，PFAS已被證明與心血管風險有關，例如血管功能受損、高膽固醇。然而人們對PFAS如何影響血壓水平，知之甚少。在這一項新研究中，研究人員找來1,058名年齡介於45至56歲，血壓正常的中年婦女，分析她們的血液中7種PFAS的濃度，和高血壓風險。

Pixabay
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▲ PFAS被證明與心血管風險有關，並會增加高血壓風險。（示意圖／Pixabay）

研究人員之所以選擇中年女性，是因為更年期增加女性患上高血壓的風險，以及心血管疾病風險上升的時期。結果表明，血液中PFAS濃度較高的女性，患上高血壓的可能性，比PFAS濃度較低的同齡人高出71%。

研究同時檢查了單個PFAS以及幾種PFAS對人體的影響，並發現多種PFAS的組合，對中年女性血壓的影響更大。這些發現對於臨床醫學來説，對於「PFAS是控制血壓的重要風險因素」，開始有了新的認知。目前美國緬因州已經明文禁止在食品包裝、化妝品和個人護理產品中使用PFAS。

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