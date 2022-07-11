女生們看過來！日本研究：攝取維生素D可幫助抵禦卵巢癌

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有一說卵巢癌與排卵有關，從初經至停經，每個月卵巢都要經歷「受傷」及「修補」的過程，一生中大約會重複400次。根據美國癌症協會的數據，卵巢癌在女性癌症死亡人數中排名第五，更比女性生殖系統的其他癌症，更容易導致死亡。由於初期症狀輕微，例如尿頻、便秘、腹脹或腹痛，這種疾病經常被忽略。當症狀變得嚴重時，可能已爲時已晚。
根據外媒Insider報導，近期有一項日本研究表明，攝取維生素D可以幫助主要器官以外的細胞，協助抵禦卵巢癌細胞。換言之，維生素D可以幫助主要器官外的細胞抵禦卵巢癌細胞，防止癌細胞轉化間皮細胞（Mesothelial Cell），進一步阻止癌細胞擴散至其他器官。
▲ 研究表明維生素D可以幫助抵禦卵巢癌細胞。（示意圖／Pixabay）
研究人員在2016年研究3萬1千名歐洲女性的基因，發現低維生素D濃度，與較高的卵巢癌風險有關。研究表明，體內維生素D含量較低的黑人女性和拉丁裔女性，更容易患上乳腺癌。在此前的研究裏，已經發現人體內維生素D不足，可能與癌症相關，但極少臨床試驗發現明確的證據。這項研究展示了維生素D使卵巢癌相關的間皮細胞恢復正常的潛力。
當卵巢癌細胞從卵巢遷移到其他器官時，主要器官外的細胞會起到屏障作用。在主要器官外面作爲保護層的間皮細胞，這時卻可能與卵巢癌細胞起到相互作用，讓情況進一步惡化。但這一項新的研究表明，充足的維生素D可以幫助間皮細胞修復損傷、恢復其原始狀態，抵禦癌細胞。但需要注意的是，過量攝取維生素D，卻會導致體內鈣含量超標，進而導致神經系統紊亂，出現嗜睡、昏迷、腹痛、嘔吐等症狀，因此服用前務必諮詢醫生或營養師。
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