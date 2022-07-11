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乳癌年輕化趨勢　醫籲「篩檢重要性」

乳癌年輕化趨勢　醫籲「篩檢重要性」
乳癌年輕化趨勢　醫籲「篩檢重要性」

健康醫療網

2022-07-11 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】歌手朱俐靜於去年發片時透露自己在2020年罹患乳癌，積極治療中，但在日前不敵病魔逝世，享年40歲。醫師提醒，乳癌是台灣女性癌症之首，死亡率占女性十大癌症死因第三位，且近年明顯有年輕化趨勢，癌症並非遙不可期，若發現變化或異狀應盡速就醫。

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乳癌年輕化　應定期篩檢

相較於歐美，近年來台灣乳癌患者有年輕化的趨勢，依據統計，35歲以下的年輕型乳癌佔9%，是美國的4.5倍；台灣女性罹患乳癌的年齡，平均比歐美女性年輕約10歲。

衛生福利部南投醫院黃信傑醫師表示，上個月底就有兩位約35歲的年輕女性因為察覺乳房異狀而就醫，在透過超音波等檢查及腫瘤切片後確診為乳癌第一期，目前正積極接受治療中。

日常自我檢查不可少　免費乳房攝影多加利用

黃信傑醫師指出，若發現乳頭凹陷、乳房異常分泌物、皮膚變化、摸到腫塊的民眾，應盡早就醫，醫師會依據患者狀況安排乳房超音波等相關檢查。而有些早期乳癌是觸摸不到腫塊的，因此定期接受乳房篩檢也相當重要。乳癌若早期發現，再經由適當的治療下，預後其實很好。國健署提供45至69歲女性每2年1次的乳房攝影免費篩檢，婦女應多加利用，平時也該自我檢查。

發現異常徵兆快就醫　20歲女性莫輕忽

乳癌有年輕化趨勢，黃信傑醫師表示，年輕女性因為乳腺緻密，不易揪出鈣化點和腫瘤，另懷孕及哺乳期間的年輕女性也擔心乳房X光攝影的輻射，建議20歲以上的民眾只要發現胸部異常、疼痛、分泌物、腫塊等，或有其他不適與擔心，可至乳房外科就醫，醫師會依據患者狀況，必要時安排超音波檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54384

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