特企／安達人壽掌握環球主題趨勢　建構具潛力投資組合

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關於台灣安達人壽

安達人壽隸屬於Chubb保險集團，Chubb Life在香港、印尼、韓國、緬甸、紐西蘭、台灣、泰國和越南等八個亞洲市場以及拉丁美洲都有業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。

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