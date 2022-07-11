特企／安達人壽掌握環球主題趨勢　建構具潛力投資組合

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根據晨星建議，配置優質第三方基金
「環球主題趨勢投資帳戶」納入5大主題趨勢SHIFT：永續成長(S)、健康醫療(H)、多元收益(I)、彈性配置(F)、科技創新(T)；在投資配置上掌握上述5大趨勢變革，藉此掌握足以翻轉未來的金融市場脈動，並於瞬息萬變的市場中建構最具潛力的投資組合。
投資帳戶除佈局聯博集團旗下基金與ETF之外，亦依據全球權威評級機構晨星建議，配置優質第三方基金，多元分散配置於股票與債券等各類資產。為平衡報酬與風險，本帳戶採用聯博集團獨家「彈性波動度控管機制」，結合量化分析與基本面研究來評估趨勢、衡量風險，並隨時靈活調整配置，在捕捉增長潛力的同時，也能管理下檔風險；在目前波動頻繁的市況下，堪稱是一大投資利器。
安達期望透過「財華滿意」壽險、年金雙平台，滿足客戶保障並兼具追求穩健投資或是退休規劃等需求。透過投資型保險標的平台連結類全委投資帳戶，該連結之投資標的之發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，亦無盈虧保證，請留意信用風險、市場價格風險、經濟變動風險、匯率風險及相關投資風險等。民眾投資前敬請詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及風險承受能力。
關於台灣安達人壽
安達人壽隸屬於Chubb保險集團，Chubb Life在香港、印尼、韓國、緬甸、紐西蘭、台灣、泰國和越南等八個亞洲市場以及拉丁美洲都有業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。
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