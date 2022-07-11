成長激增200%！全球瘋幹細胞研究　專家：周邊血幹細胞將成主流

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近年來,全球各界進一步開展了幹細胞治療的臨床研究。美國、英國、日本等發達國家率先用幹細胞移植治療疾病的方法，並取得了不錯的療效。在台灣也在特管辦法開放下助長更多幹細胞治療疾病的臨床研究。
據《ClinicalTrials》數據資料庫顯示，全球登記的幹細胞臨床試驗近 9000 項，其中有近 3660 項已完成臨床試驗研究。其中造血幹細胞在幹細胞治療的種類選擇上佔有舉足輕重的比例。
台大醫院小兒血液腫瘤權威醫師林凱信教授表示「幹細胞療法，近年來臨床成效顯著，成為許多不治之症的研究焦點，台灣也在臨床應用與法規上不停精進。其中周邊血幹細胞因為侵入性低、治療應用範圍廣，成為近年來興起的採集幹細胞方式。」
全球近十年幹細胞治療研究成長200%，幹細胞臨床應用成效顯著
根據Pubmed國際著名醫學論文搜尋引擎統計數據指出，2021年（14105篇）相較於2011年（6910篇）幹細胞治療相關研究論文發表數量成長超過200%，而隨著幹細胞基礎及臨床研究的不斷深入開展，全球再生醫療有四大趨勢，包括自體細胞治療、異體細胞治療、免疫細胞及基因治療等。全球範圍內已經批准了20餘款幹細胞技術，其中，美國、日本、歐洲、加拿大、韓國等國家皆已經有幹細胞治療上市。
衛福部六項細胞治療技術上路，癌症、嚴重燒傷等病人福音 (圖／長春藤生技提供)
台灣幹細胞治療臨床應用領先全球
根據財團法人生物技術開發中心（簡稱生技中心）2021年統計，台灣細胞治療相關廠商僅占台灣生技公司總數2.6％，但進行中的細胞治療相關臨床試驗案卻占全球案件數的12％，這讓台灣成為亞洲地區幹細胞發展的溫床。結算至2022年3月31日，衛福部細胞治療核準項目共達 136件，核准主要臨床範疇包括：
1.自體免疫細胞療法：包括CIK、DC、NK、DC- CIK、gamma delta T等免疫細胞的替代。
2.幹細胞移植療法：包括自體軟骨細胞、自體脂肪幹細胞治療治療膝關節軟骨缺損、自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷等。
周邊血幹細胞的儲存案例飛速成長，已成為造血幹細胞儲存主流 (圖／長春藤生技提供)
周邊血幹細胞免麻醉採集方便，臨床應用廣
周邊血幹細胞是近年來興起的採集幹細胞方式，周邊血內含造血幹細胞可經由分化成為各種血液細胞及免疫細胞。目前「造血幹細胞」可用於治療血液和免疫的疾病，例如白血病或海洋性貧血、免疫不全症候群、腦中風、失智症、糖尿病併發症和修復組織器官等。其優點在於侵入性低、治療應用範圍廣。
周邊血幹細胞的採集不需像抽取骨髓幹細胞的全身麻醉，只需要先行施打白血球生長激素(G-CSF)，再從抽血採集幹細胞即可。同時周邊血幹細胞又兼具骨髓幹細胞的全能性，能廣泛應用治療血液癌症相關和免疫系統等疾病。
幹細胞療法有許多突破傳統治療限制的特點，預期將在下一世代引發醫療變革，成為繼藥物、手術後，第三種劃時代的醫學技術。難以治療的疑難雜症終將逐步得到有效救助。
台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授 醫師
諮詢專家
台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授 醫師
學經歷
台大醫學院 名譽教授
前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
曾任財團法人義大醫院 副院長
曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
台大醫學系畢業
醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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