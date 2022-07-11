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染疫康復後還是不舒服？　「門住診整合計畫」改善不適

染疫康復後還是不舒服？　「門住診整合計畫」改善不適
染疫康復後還是不舒服？　「門住診整合計畫」改善不適

健康醫療網

2022-07-11 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】為幫助新冠肺炎（COVID-19）染疫康復者能儘早回復正常生活，中央健康保險署和衛生福利部各司署自110年12月起共同推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，讓確診解除隔離後6個月內之康復者，如有新冠肺炎衍生之不適症狀，可經由各參與醫院個案管理師協助掛號診療。

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長新冠症狀　疲倦占最多

根據111年7月5日統計，我國新冠肺炎確診人數已累計逾392萬人，中、重症比例分別約占0.25%及0.19%。根據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30-60%的人持續出現所謂「長新冠」症狀，例如疲倦（53.1%）、喘（22.9-43.4%）、關節痛（27.3%）、胸痛（21.7%）、咳嗽（15.4%）、嗅味覺異常（13.1%）等症狀。

整合門住診醫療服務　提供全人性醫療評估照護

健保署李伯璋署長表示，考量康復者可能有多種併發症，須在不同科別掛號並往返各診間等候就醫，或者不清楚要掛哪一科，而且缺少全人性的醫療評估照護，因此盼能藉由推動整合門住診醫療服務，由醫療團隊了解康復者之日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理及營養狀態，由醫院定期評估並追蹤改善程度。

醫院設整合門住診照護　提高就醫可近性

健保署表示，康復者接受當次整合門診醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔，如有經濟上有困難，經醫院社工評估，將提供所需的社會資源轉介，照護期間如經評估有長期照顧需求，則協助轉銜長期照顧服務，幫助康復者儘早回歸正常生活，並鼓勵各醫院設置整合門住診照護，以提高康復者就醫可近性。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54385

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