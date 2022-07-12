七夕Lady M聯手風美妝神器！愛心芒果千層配花束告白成功

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這套「 Summer Romance 永恆戀夏組合！」上面的花束小卡特別寫上「My Love, My Sunshine」，向愛人傾訴如燦爛豔陽般永恆存在的愛意，透過最頂級的味蕾享受與最舒適的上妝體驗，佐以浪漫如歌的鮮黃花禮，為戀情甜蜜加溫！7月13日至7月23日聯名組合將於 Lady M官網獨家預購，想要一次到位可得提前設好鬧鐘喔！
除了提早備戰情人節，擁有「精緻月餅」高人氣的晶華酒店，今年也曝光最受矚目的四款中秋好味道！首先是由4顆創新的拔絲內餡、與4顆麻糬內餡雙拼而成的《賞月》桃山拔絲月餅禮盒，五彩繽紛的餅皮是以香醇白豆沙與蛋黃製成，口感清爽不膩，熱量也比一般廣式餅皮低上許多。獨具特色的內餡以台灣在地水果等食材入饌，結合Q彈的麻糬以及均勻混入麥芽糖、吃起來擁有如融化起士般牽絲效果的拔絲內餡。
而人氣歷久不衰的廣式月餅禮盒《醉月》今年推出廣式伍仁、香醇芝麻、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、栗蓉奶黃以及福圓鐵觀音六款口味，以經典傳承的風味展現特色。而年年廣受消費者好評的《花月》—港式奶黃酥與蛋黃酥禮盒，師承自香港麗晶酒店師傅的技法，共有奶黃酥與豆沙蛋黃酥兩款品項。同時，搭上這波送禮風潮，主廚再次推薦勇奪多次媒體評比優勝、佳節必備經典《晶華嚴選》鳳梨澄沙奶黃禮盒，多元優質的美味，可說是消費者送禮、自用的最強後援！即日起於「晶華美食到你」官方購物網站開賣，7月31日前完成訂購，可享早鳥9折優惠。