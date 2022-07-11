吃冰也要看時間？中醫師揭「黃金時間點」：吃對才真消暑
天氣熱影響胃口，有些人會用吃冰來取代正餐，但這樣真的好嗎？又有哪些族群不適合吃冰？禾頤中醫診所盛大祐中醫師完整分享夏天吃冰最佳黃金時間點，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。 幫助解熱消暑氣，同時，如果不想要越吃越渴越燥熱的話，醫師建議喝上一杯溫熱茶，透過發汗反而可以降溫。
天氣很熱吃不下飯，有些人直接把冰當飯吃，這樣好嗎？盛大祐醫師直接搖頭表示：「不建議把冰當飯吃。」他進一步解釋，天氣熱時，大腦的飽食中樞也會當機，讓我們食慾下降，吃冰當正餐不僅會影響腸胃也會影響血循，會導致頭暈頭痛、筋骨痠痛甚至引發婦科疾病等。在中醫的立場，吃冰會加重身體負擔，因腸胃必須提升溫度，去暖化冰品、冰飲，相對來說就會容易上火，容易出現「越吃越渴，越吃越容易燥熱。」他建議，反而喝一杯溫熱茶，透過發汗幫助體溫下降。
至於哪些人更不適合經常吃冰？盛大祐醫師建議容易「畏寒、怕冷」的體質，以及虛火上炎，像是容易「眼睛乾、口乾、睡眠品質不好，容易頭暈頭痛」的患者也不適合冰飲。太過與不及都不好，有些肝火旺的患者，一直想要咬冰塊、喝冰飲，此舉酌量攝取能緩解熱象，但還是要尋求專業醫師幫助調理體質才行！
除此之外，他也建議女性生理期期間還是戒一下口慾，生理期吃冰冷食物會影響血液循環，不僅冰品，寒冷的食材，包含瓜類、梨子、李子，竹筍、大白菜、白蘿蔔等，都不建議生理期間服用，避免影響宮縮，導致疼痛、血塊、週期紊亂。
如果真的想吃冰，甚至寒涼的食材來消暑，包含綠豆、薏仁、冬瓜、蓮藕等，盛大祐醫師提供最佳的黃金時間。「夏天胃火上炎，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。」