COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

吃冰也要看時間？中醫師揭「黃金時間點」：吃對才真消暑

▲天氣熱吃冰消暑氣！中醫師分享最佳吃冰黃金時間點，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。(圖/記者周淑萍攝)
▲天氣熱吃冰消暑氣！中醫師分享最佳吃冰黃金時間點，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-11 17:48:07

天氣熱影響胃口，有些人會用吃冰來取代正餐，但這樣真的好嗎？又有哪些族群不適合吃冰？禾頤中醫診所盛大祐中醫師完整分享夏天吃冰最佳黃金時間點，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。 幫助解熱消暑氣，同時，如果不想要越吃越渴越燥熱的話，醫師建議喝上一杯溫熱茶，透過發汗反而可以降溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣很熱吃不下飯，有些人直接把冰當飯吃，這樣好嗎？盛大祐醫師直接搖頭表示：「不建議把冰當飯吃。」他進一步解釋，天氣熱時，大腦的飽食中樞也會當機，讓我們食慾下降，吃冰當正餐不僅會影響腸胃也會影響血循，會導致頭暈頭痛、筋骨痠痛甚至引發婦科疾病等。在中醫的立場，吃冰會加重身體負擔，因腸胃必須提升溫度，去暖化冰品、冰飲，相對來說就會容易上火，容易出現「越吃越渴，越吃越容易燥熱。」他建議，反而喝一杯溫熱茶，透過發汗幫助體溫下降。

▲盛大祐醫師建議容易「畏寒、怕冷、眼睛乾、口乾、睡眠品質不好，容易頭暈頭痛」的民眾，不適合經常攝取冰飲。(圖/記者周淑萍攝)
▲盛大祐醫師建議容易「畏寒、怕冷、眼睛乾、口乾、睡眠品質不好，容易頭暈頭痛」的民眾，不適合經常攝取冰飲。(圖/記者周淑萍攝)
至於哪些人更不適合經常吃冰？盛大祐醫師建議容易「畏寒、怕冷」的體質，以及虛火上炎，像是容易「眼睛乾、口乾、睡眠品質不好，容易頭暈頭痛」的患者也不適合冰飲。太過與不及都不好，有些肝火旺的患者，一直想要咬冰塊、喝冰飲，此舉酌量攝取能緩解熱象，但還是要尋求專業醫師幫助調理體質才行！

除此之外，他也建議女性生理期期間還是戒一下口慾，生理期吃冰冷食物會影響血液循環，不僅冰品，寒冷的食材，包含瓜類、梨子、李子，竹筍、大白菜、白蘿蔔等，都不建議生理期間服用，避免影響宮縮，導致疼痛、血塊、週期紊亂。

▲生理痛讓多數的女性朋友感到困擾。（圖／ Pixabay ）
▲生理期吃冰冷食物會影響血液循環，容易導致疼痛、血塊、週期紊亂。（圖／ Pixabay ）
如果真的想吃冰，甚至寒涼的食材來消暑，包含綠豆、薏仁、冬瓜、蓮藕等，盛大祐醫師提供最佳的黃金時間。「夏天胃火上炎，正午11-13點是心經的循行，13-15點是小腸經的循行，此兩個時間點可以皆由吃冰來幫助解熱消暑，對於身體負擔相對也較小。」

女性吃太多冰會生理痛？醫師告訴你真相：該擔心的是腰圍

待在室內也會中暑？溫差大毛孔收縮不排汗　醫師3招秒解

冰淇淋、霜淇淋誰熱量低？8種冰品熱量陷阱：吃對不怕胖

環保杯有臭味茶垢？譚敦慈用「這神物」洗：比小蘇打好用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀