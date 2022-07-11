本土＋19,131「機場接送」群聚染疫本土再增2例BA.5！

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個案縣市分布
- 新北市3,069例
- 臺中市2,595例
- 桃園市2,067例
- 高雄市2,026例
- 臺北市1,743例
- 臺南市1,409例
- 彰化縣1,088例
- 屏東縣650例
- 雲林縣574例
- 新竹縣533例
- 苗栗縣458例
- 宜蘭縣451例
- 新竹市391例
- 南投縣386例
- 嘉義縣373例
- 花蓮縣353例
- 基隆市227例
- 臺東縣205例
- 嘉義市197例
- 澎湖縣118例
- 金門縣117例
- 連江縣21例
指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有2例20多歲男性，從檢驗陽性到死亡時間上都將近一個月，初步研判新冠肺炎非直接死因。第一位個案曾接種3劑疫苗，本身有先天心臟疾病，6月6日確診、7月7日在家中昏迷送醫時已無呼吸心跳、急救後不治。死因研判為自發性腦出血合併多重器官衰竭，不過離確診已有一段時間，死因可能與新冠肺炎無直接關係。
至於另一名個案，羅一鈞補充，個案無接種疫苗，本身有曾因外傷引起的顱內出血長期臥床、癲癇病史，6月中已快篩陽但未通報，7月8日在家中昏迷，送醫時已無呼吸心跳，急救無效過世，當天在醫院採檢確診，死因為新冠肺炎確診合併心肺衰竭，不過距離6月中快篩陽已有一段時間，初步判斷確切的死因與新冠肺炎並無關係。
青少年重症＋1 15歲少女染疫後合併肺炎入住加護病房
針對青少年重症個案，羅一鈞說明，今日新增一例15歲女性特殊重症個案，本身無接種疫苗、有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸器，住在呼吸治療病房中。7月7日出現發燒狀況、快篩陽性，醫師投以一次的莫納皮拉韋後，經檢查治療後發現肺炎、氧氣濃度下降、敗血症，轉入加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，目前病況稍微穩定改善，仍住在加護病房。
羅一鈞總結，國內累計10位青少年染疫後重症，其中7位肺炎、1位心肌炎、 1位MIS-C、1位車禍創傷共病，青少年死亡個案仍維持4位並無增加。
本土再增2例亞型變異株BA.5病例！「機場接送」群聚染疫
指揮中心公布，今日國內新增88例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入。截至目前國內累計檢出326例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4 （48例）及BA.5（278例）；另累計4例本土確定病例，均為BA.5亞型。
今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，指揮中心說明，為1例男性(以下稱案A)、1例女性(以下稱案B)，年齡分別為40多歲及50多歲，為今(2022)年7月4日公布之邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.5境外移入確定病例(以下稱指標個案)相關之家庭群聚。指標個案於6月24日自法國至新加坡轉機入境，案A及案B於同日至機場接送其返家居家檢疫。指標個案於6月25日接獲通知入境PCR檢驗陽性確診，同時出現流鼻水症狀，並進行居家照護，案A及案B列居家隔離。案A及案B於6月27日快篩陽性確診，其中案B有咳嗽及嗅覺異常症狀，後續定序結果2人均為 Omicron BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，另1名家人，檢驗結果為陰性，亦無症狀。
指揮中心提醒，目前國內4名本土個案均研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：
一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。
二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。
三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。
四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。
五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。
針對國內境外移入個案中新增檢出12株Omicron BA.4及74株Omicron BA.5，指揮中心表示，個案分別為50例男性、36例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年6月11日至7月4日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(4例)，新加坡及英國(各2例)，德國、義大利、法國及土耳其(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(32例)，德國及巴西(各5例)，新加坡(4例)，英國、土耳其及荷蘭(各3例)，義大利、法國、日本、韓國及加拿大(各2例)，越南、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、澳大利亞、墨西哥、印尼及泰國(各1例)移入。
指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年7月6日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至52%，BA.4佔比則上升至12%，且已導致部分國家住院數增加。
近期BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，指揮中心進一步表示，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54421
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