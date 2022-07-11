歌手葉勝欽骨髓癌逝　「這些人」最容易好發

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衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方醫師指出，多發性骨髓瘤（multiple myeloma）是骨髓中的漿細胞在骨髓裡面病變、異常增生所引起的血液性癌症。當發生在單一部位上時，稱為漿細胞瘤（plasmacytoma），不過大部分的漿細胞會侵犯全身的骨頭、骨髓，引起疼痛、骨質疏鬆甚至骨折等症狀，因此通常稱為多發性骨髓瘤。
症狀常伴隨貧血 嚴重須洗腎保命
陳筠方主任說，因為癌細胞在骨髓空間裡大量增加，而壓縮到正常造血細胞的生存空間，所以常常伴隨貧血。且因其特性是會分泌大量的免疫球蛋白，但多而異常的免疫球蛋白不但無法增加抵抗力，反而會累積在腎臟造成傷害，所以很多病人也會有腎功能不良的情況、更嚴重者甚至是得靠洗腎保命。
好發於年長者 症狀易被誤會
多發性骨髓瘤好發於年長者，而且男性比女性多。陳筠方主任提醒，雖然多發性骨髓瘤有很多個面相（包含骨頭痛、貧血、腎功能差），但是這些症狀在臨床上都不少見，尤其是老人家若全身痠痛、骨質疏鬆等經常被誤以為是老化常見現象，因此不易診斷；臨床上往往要會診多個科別，安排一系列的檢查後，才有機會確診，因此醫師的警覺性很重要。
自體骨髓移植 降低復發風險
雖然多發性骨髓瘤難以治癒，不過許多患者在接受治療後可以減輕症狀、減少併發症，維持良好的生活品質。醫師會依患者的狀況，安排口服或注射針劑等化療藥物，並適時安排放射線治療及支持性療法等，甚至考慮自體骨髓移植，以求更低的復發風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54386
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