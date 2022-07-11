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特企／亨利爵士琴酒全新限量品　全台50酒吧熱血響應！

▲亨利爵士首席釀酒大師萊斯利・格雷西（Lesley Gracie）擅長從日常記憶中汲取創作靈感，全新限量酒款「亨利爵士海神琴酒」（圖／品牌提供）
▲亨利爵士首席釀酒大師萊斯利・格雷西（Lesley Gracie）擅長從日常記憶中汲取創作靈感，全新限量酒款「亨利爵士海神琴酒」（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-11 18:54:42

盛夏來臨，午後來杯清涼冰爽的調酒，是夏天最棒的體驗。來自蘇格蘭西南部的亨利爵士琴酒於今年推出全新限量酒款「亨利爵士海神琴酒Hendrick’s NEPTUNIA Gin」，以海洋的魔幻魅力為核心設計靈感，將海灘上獨有的海風氣味結合沿海植物，再搭配杜松子後，創造出圓潤又清爽的口感，如同將蔚藍大海的自由奔放與魅力濃縮於酒液之中，不論是純粹品飲或調製一杯經典的Hendrick’s NEPTUNIA Fizz，彷彿瞬間置身海邊，是夏日午後的一大享受。為慶祝新品上市，特推出「#喝海神挺海龜」活動，凡於全台50間指定酒吧購買任一杯亨利爵士特調或亨利爵士海神特調，亨利爵士就捐出新台幣50元予海洋公益組織海湧工作室，邀請您今夏一起開心品飲、守護海龜！

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清新柑橘口感綴以淡淡海鹹香，海洋魔力盡入口中

亨利爵士首席釀酒大師萊斯利・格雷西（Lesley Gracie）擅長從日常記憶中汲取創作靈感，全新限量酒款「亨利爵士海神琴酒」便是發想自每日漫步海灘時聽到的海浪旋律，眺望地平線與吹拂於臉上的鹹鹹海風，這種自由與平靜的美妙再搭配海浪拍打的詩意旋律，讓他產生了想將大海的自由魅力以酒液展現的奔放想法。相較於經典的亨利爵士琴酒的芬香柔潤，「亨利爵士海神琴酒」沿海草本的獨特清新特質與海洋植物帶來濃郁風味，讓酒液一入口便帶有乾淨明亮的柑橘香氣及海浪沖上岸時所散發的濕地氣息，再加上尾韻淡淡的海鹹香在舌尖綻放，彷彿將夏日海洋風情與魔力啜入口中。而包裝上也同樣展現迷人夏日風情，「亨利爵士海神琴酒」延續亨利爵士的經典

今夏亨利爵士推#喝海神挺海龜酒吧活動，揪您喝調酒、做公益

隨著氣溫逐漸飆高，隨之而來的汗水淋漓與內心壓抑不住的躁動，就用「亨利爵士海神琴酒」來解身體的渴！今年夏天亨利爵士為慶祝「亨利爵士海神琴酒」新品上市，並將對海洋的熱愛延伸至台灣，攜手全台50間酒吧推出為期2個月的「#喝海神挺海龜」活動，號召全台灣熱愛海洋的酒友們一同歡樂品飲，守護海龜。即日起，凡於全台50間指定酒吧購買任一杯亨利爵士特調或亨利爵士海神特調，並掃描私藏酒窖的LINE帳號（https://reurl.cc/Kb1nz9）領取公益電子兌換券，即可獲得限量海龜手工皂乙只，亨利爵士將再捐出新台幣50元予海洋公益組織海湧工作室，為台灣海洋環境守護與海龜保育盡一份心力！清涼消暑又兼具公益意義的酒吧盛事即刻展開，酒友們不容錯過。

亨利爵士海神琴酒 「#喝海神挺海龜」活動

活動期間：即日起-2022/8/31

活動規則：凡於全台50間指定合作酒吧購買任一杯亨利爵士特調或亨利爵士海神特調，並掃描私藏酒窖的LINE帳號（https://reurl.cc/Kb1nz9）領取公益電子兌換券，即可獲得限量海龜手工皂乙只，亨利爵士將再捐出新台幣50元予海洋公益組織海湧工作室（https://hiinstudio.com/

參與店家：全台北、中、南共50間酒吧，詳細酒吧名單請見下圖片

產品資訊

亨利爵士海神琴酒Hendrick’s NEPTUNIA Gin

容量：700 ml

酒精度：43.4%

建議售價：1500元

品飲筆記：

海神NEPTUNIA 擁有來自沿海草本的獨特清新特質，與海洋植物的濃郁風味，帶有乾淨明亮的柑橘餘味及海浪沖上岸時所散發的濕地氣息，圓潤又清爽的口感，加上尾韻淡淡的鹹味，細緻又充滿層次。

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