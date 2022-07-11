不停放屁好尷尬！醫揭放屁「6關鍵原因」竟有可能是潛在疾病

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▲ 若每天放屁超過25次，有可能是潛在疾病的徵兆。（示意圖／Pixabay）
到底人類爲什麽會放屁？對於放屁的原因，Gastro Health的胃腸病學家查爾斯（Charles V. Welden IV）醫生表示，飲食習慣佔大部分原因。我們每天吃下肚的食物，決定了我們會排出什麽樣的氣體。
一、飲食習慣
胃脹氣是消化系統正常運作的結果，當腸道中的細菌分解食物時，會產生不同的氣體。然而有些食物卻會引發更多的氣體，例如豆類食物、花椰菜、蘆筍、洋蔥、球芽甘藍、碳酸飲料等等。
二、乳糜瀉
乳糜瀉是一種由食用麩質引發的慢性免疫性疾病，會引起小腸的免疫反應，導致吸收不良，更會引起不適症狀，例如脹氣、腹瀉、腹部絞痛等等。含有麩質的食物包括小麥製品，如麵包、意大利面、糕點和餅乾，乳糜瀉有可能造成過度放屁，但可通過無麩質飲食來控制。
三、小腸細菌過度生長（Small Intestinal Bacterial Overgrowth，簡稱SIBO）
小腸中有一些細菌是正常情況，但是細菌太多會導致脹氣和不舒服。 SIBO最常見於腹部手術後的並發症，會減慢食物在消化道中的通過速度，從而使細菌過度生長，造成放屁。
▲ 胃脹氣與放屁在大多數情況下和飲食習慣有密切關係。（示意圖／Pixabay）
四、乳糖不耐症
乳糖不耐症患者無法很好地消化牛奶中的糖或乳糖，因此食用乳製品後可能會出現不適症狀，包括腹脹、腹瀉、腹部絞痛和放屁。若你患有胃腸道疾病，例如乳糜瀉或克羅恩病，你患上乳糖不耐症的風險會大大提高。
五、腸易激綜合徵（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）
IBS是一種影響大腸或結腸的疾病，起因為大腦和腸道不能很好地協調工作，導致腸道敏感，症狀包括頻繁的腹脹、放屁、腹痛和便秘。IBS患者應避開的食物有人造甜味劑、碳酸飲料、咖啡因、十字花科蔬菜，例如如花椰菜和捲心菜。
六、炎症性腸病（Inflammatory Bowel Disease，簡稱IBD）
IBD是一種導致腸道慢性炎症、疼痛和腫脹的疾病，症狀為腹痛、腹脹、放屁、腹瀉、便血。 IBD有好幾種類型，最常見的是潰瘍性結腸炎和克羅恩病。IBD患者應避開辛辣食物、酒精和乳製品。若情況嚴重，可能需要進行手術，切除一部分結腸。
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