半夜「胃食道逆流」難入眠？醫：墊高枕頭、向左側躺

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林霖指出，部分的胃食道逆流與生活習慣包含，抽菸、喝酒、咖啡、茶、油膩等刺激性食物有關，主要是胃酸從胃部逆流上去，造成食道侵蝕。此外，若賁門較為鬆弛或是肚子太大、腹壓太高像是肥胖和懷孕，以及括約肌較無力、橫隔膜疝氣等，胃酸也容易逆流到食道。
針對「賁門」林霖解釋，為食道與胃入口交接處的括約肌，負責在進食、吞嚥時「開門」，使食物從食道順利進入胃裡，在食物進入胃後「關門」。關閉是為了防止胃部蠕動時，胃酸和內容物逆流回食道，隔絕其對食道黏膜的傷害。
胸口、胃部灼熱感為胃食道逆流典型症狀
胃食道逆流症狀最常見的症狀通常是「火燒心」，林霖說明，胸口有灼熱的感覺，或是胃部有灼熱的感覺，有部分人會感受到有胃酸逆流上去，較嚴重可能會逆流到喉嚨處。非典型症狀則有，慢性咳嗽、喉嚨卡卡的、口臭、胸部疼痛等，導致有些民眾可能會去看心臟科、耳鼻喉科排除掉非胃食道逆流所造成的才會來腸胃科就診。
緩解胃酸逆流症狀：睡眠時墊高枕頭、向左側躺
至於治療的方式，林霖表示，藥物治療方面分為幾類，民眾常在藥局購買的中和胃酸的制酸劑主只能暫時緩解症狀，無法治療胃食道逆流，主要用來治療的藥物分為組織胺阻斷劑與氫離子幫浦抑制劑，組織胺阻斷劑在一般藥房可以買到，不需照胃鏡健保就能給付；氫離子幫浦抑制劑則需要照胃鏡後診斷有胃食道逆流才能透過健保使用，上述2款藥物都是藉由抑制胃酸分泌達到症狀的改善。
針對非藥物的舒緩方式，林霖建議，病患要改善生活習慣，不要吃太飽、吃太油，要多喝溫開水。有些病人在夜晚時症狀會特別嚴重，所以盡量不要吃宵夜，睡覺時也可以把枕頭墊高、讓身體向左側躺並穿著寬鬆的褲子。
避免刺激性的飲食習慣！減少攝取太油、太酸食物
林霖也提醒，在日常中若要預防胃食道逆流發生，建議避免抽菸、喝酒、咖啡、茶等刺激性飲食習慣，也要減少攝取油膩食物、甜食、汽水等；以及酸性食物包含，檸檬、柳丁、醋、葡萄柚等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54390
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