吃東西如何避免沙門氏桿菌？　食藥署授５大秘訣

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食藥署說，當我們未確實把食材清洗乾淨、未將生熟食分開處理、或烹調時未徹底加熱，沙門氏桿菌就有可能在食品中孳長。而提拉米蘇、慕斯蛋糕及美乃滋等沒有經過高溫烹調的食品，如果使用受沙門氏桿菌污染的雞蛋，就很容易發生食品中毒的情形，產生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒及頭痛等症狀，約持續4至7天，嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較為嚴重，且容易因為菌血症引發其他嚴重併發症。
吃生蛋要注意 選擇品質良好、殺菌液蛋
想要預防沙門氏桿菌污染，應經常用肥皂洗手，並將食品徹底加熱煮熟。注意食材清潔、避免生熟食交叉污染，若餐點真的要使用生蛋時，要選擇衛生品質良好的蛋品或殺菌液蛋；另外也要記得防止病媒入侵調理場所。若有身體不適的症狀，應避免接觸食品，以免食品受到污染。
預防五要口訣 享用料理更安心
想要安心享用美味又營養的料理，必須掌握預防食品中毒五要口訣：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。民眾也可透過食藥署網站，進一步可獲得更多正確的食品中毒防治訊息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54398
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