婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作治癒

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於鍾女士的十二指腸腫瘤壓迫到膽道，導致膽汁無法正常進入腸道，為能有效疏通，可以選擇「經皮膽道引流術」或「膽道支架置放術」。聯新國際醫院腸胃肝膽科王尹宸醫師表示，引流術術後會在病患身上留有一條軟管，或多或少會響到生活品質，而支架置放術則是放一個支架去撐開被阻塞的管道，術後病患可以正常生活不受影響。
王醫師進一步提到，膽道支架置放術95%是以內視鏡的方式實施，少數病患可能因為消化系統曾經動過手術而導致腸道變形，或者因為受壓迫處內視鏡難以到達，必須採取由影像醫學科實施外而內的「經皮膽道金屬支架置入」手術，惟該項治療需要高度專業的技術，只有少數醫院影像醫學科具有執行能力。
金屬支架不易發炎、支撐性佳 醫病共享決策選藥物、醫材
在臨床的病例中發現，支架的材質會影響術後的康復情況。影像醫學科盧炳昇醫師指出，支架有塑膠及金屬等2種材質，塑膠的相較較細，手術也相較容易施作，但術後容易發生阻塞及發炎的情形，通常3到4個月需要替換；而金屬支架除了不需要更換及不易發炎外，它的堅韌度較佳，即使面對腫瘤的壓迫也可以維持良好的支撐性。
在瞭解病況及適宜的處置方式後，鍾女士最終決定接受金屬支架放置。聯新國際醫院表示，隨著醫療技術的進步，病患幸運地能接受這種新式與專業的治療，並得以免去對生活造成的影響。此外，相較於過去，現在的醫療環境更重視醫病之間的溝通，從治療的方式、使用的醫材等，都有不同的選擇以及優缺點，每一位病患可以依自身的考量，與醫師共同討論、決定醫療方式，是「以人為本」最好的實踐，兼顧病患的身心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54374
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw