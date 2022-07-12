保持樂觀心態才是女性長壽的秘訣？哈佛研究：心理健康影響壽命

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疫情肆虐至今已經兩年有餘，不少研究發現，疫情期間人們的心理健康狀況明顯下降，居家辦公期間更容易出現與配偶吵架、家暴、離婚等等的情節。其中女性比男性更容易患上抑鬱症和雙相情感障礙，而這些情況都會直接影響女性的心理與生理健康。
根據外媒The Hill報導，這項研究結合了哈佛公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）與波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）的專家們。研究從1992年持續至2005年，共有超過15萬名女性參與了這個名爲「婦女健康建議」（Women’s Health Initiative，簡稱WHI）的研究。結果表明，女性若維持正面、樂觀的情緒，無論是何種族與民族的女性，總體而言達到「長壽」的可能性較大。
▲ 不少研究顯示疫情期間人們的心理健康狀況明顯下降。（示意圖／Pixabay）
根據美國疾病預防控制中心的數據，截至2020年，美國女性的平均預期壽命為80.5歲，「長壽」被定義為活到90歲或以上。在這項研究裏，與那些樂觀程度較低的女性相比，最樂觀的女性壽命至少延長大約5.4%。當然心態並不是判斷長壽的唯一依據，其他健康狀況也會影響壽命，例如生活方式、飲食、睡眠和運動，但研究證實心理因素也是一項重要的指標。
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