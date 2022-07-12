COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

保持樂觀心態才是女性長壽的秘訣？哈佛研究：心理健康影響壽命

保持樂觀心態才是女性長壽的秘訣？哈佛研究：心理健康影響壽命
保持樂觀心態才是女性長壽的秘訣？哈佛研究：心理健康影響壽命

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-12 10:30:45

自古以來，有許多皇帝為了獲得永生，都在尋找「長生不老藥」，傳説連秦始皇都曾派手下去尋找此藥。隨著時代演變，現代人對於長壽依然有所追求。不少人控制飲食、堅持運動、維持良好的生活型態，只爲了保護自己不受疾病侵襲。日前卻有一項研究顯示，那些在生活中保持樂觀心態的女性，往往壽命更長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 研究表明保持樂觀心態的女性壽命更長。（示意圖／Pixabay）

疫情肆虐至今已經兩年有餘，不少研究發現，疫情期間人們的心理健康狀況明顯下降，居家辦公期間更容易出現與配偶吵架、家暴、離婚等等的情節。其中女性比男性更容易患上抑鬱症和雙相情感障礙，而這些情況都會直接影響女性的心理與生理健康。

根據外媒The Hill報導，這項研究結合了哈佛公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）與波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）的專家們。研究從1992年持續至2005年，共有超過15萬名女性參與了這個名爲「婦女健康建議」（Women’s Health Initiative，簡稱WHI）的研究。結果表明，女性若維持正面、樂觀的情緒，無論是何種族與民族的女性，總體而言達到「長壽」的可能性較大。

Pixabay
Pixabay
▲ 不少研究顯示疫情期間人們的心理健康狀況明顯下降。（示意圖／Pixabay）

根據美國疾病預防控制中心的數據，截至2020年，美國女性的平均預期壽命為80.5歲，「長壽」被定義為活到90歲或以上。在這項研究裏，與那些樂觀程度較低的女性相比，最樂觀的女性壽命至少延長大約5.4%。當然心態並不是判斷長壽的唯一依據，其他健康狀況也會影響壽命，例如生活方式、飲食、睡眠和運動，但研究證實心理因素也是一項重要的指標。

延伸閱讀
打破迷思！　英國牛津大學研究：常用手機不會增加腦瘤風險
醫教３大關鍵幫助預防HPV感染！9-14歲接種疫苗效果佳

別怕失能找上門 專家解密3關鍵　減緩巴金森病退化速度

婦人膽道受腫瘤壓迫　跨科合作治癒

吃東西如何避免沙門氏桿菌？　食藥署授５大秘訣

老是腰痠背痛、下肢麻木？　「1動作」輕鬆改善

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀