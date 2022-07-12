別怕失能找上門 專家解密3關鍵　減緩巴金森病退化速度

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台大醫院雲林分院神經部主治醫師蔡志宏表示，巴金森病為一種神經退化性疾病(包含動作障礙與非動作障礙)，好發於70歲以上：
早期：運動障礙症狀包含單側肢體顫抖、動作逐漸變慢、僵硬、走路小碎步。
中期：演變為雙側肢體症狀，容易跌倒，常需以助行器輔助。
晚期：症狀加重，失能、以輪椅代步、營養不良及反覆性感染等。
進入中晚期的病患可能頻繁出入醫療院所，照顧者除需費心照料，也衍伸出不少經濟負擔。
蔡志宏說，巴金森病惡化的速度取決於個人體質、有無其他慢性病等共病、後天環境因素，但早期發現並治療，搭配運動及足夠的家庭支持與醫療照護，仍可見巴金森病患者與病共處10多年才慢慢地退步，保有正常生活的時間比想像中長。
關鍵二：巴金森病各藥物治療原理不同，主動與醫師討論治療策略
由於大腦中的多巴胺細胞減少，導致巴金森病的相關症狀。治療上需維持多巴胺濃度達穩定的量，好比發電廠需固定補充可供發電的材料以補充電力，像能直接補充多巴胺的左旋多巴，或是仰賴外接電源供電或減少過度消耗，如刺激多巴胺受體達成治療目標的多巴胺受體促效劑，與阻止多巴胺代謝分解的酵素抑制劑等類型藥物。
至於採用何種藥物，關乎發病年齡及症狀嚴重度。一般而言50到60歲、症狀輕微的病人，前5年會先觀察病患對藥物的反應，來評估後續的用藥調整，醫師和病人需保持密切合作討論。中晚期後藥物組合多樣，主線用藥等劑量逐漸加重，有非動作障礙症狀，如憂鬱、睡眠障礙等病患則提供相對應的藥物治療。各種巴金森病用藥有利有弊，如何善用每個藥物，延長每個藥物使用時間，所以與醫療團隊配合「治療策略」的商議是必要。
關鍵三：降低巴金森病失能風險，關鍵是不擅自斷減藥
蔡志宏強調，「延緩病程惡化速度，藥物遵從性十分重要」，巴金森病藥物在血中維持的濃度與病患的生活作息直接相關，如自行停藥或調整藥物劑量，將有一定的風險造成病情失控，如一段時間沒服藥症狀變重，補吃了好幾顆藥後，彷彿飢渴許久的腦細胞會一次吃下過多劑量，往往不能真正提 供腦細胞飽足感，而是過多負擔，久了會形成多巴胺失調症狀與藥物失效，導致後續治療更為棘手。
蔡志宏建議病患或照顧者可透過藥物日記，紀錄服藥及症狀變化的時間，歸納出一天的藥物波段變化以提供日後藥物調整的參考。針對中晚期的病患也有相關的社會救助支持，如申請身心障礙手冊減免部分醫療負擔等。
醫師在地觀察小叮嚀：雲林衛教推廣成效好，長者病識感與醫從性高
比起其他縣市，蔡志宏說，雲林務農的病患居多，年紀較長，隨著當地衛教的推廣，許多病患在肢體有些抖動、走路出現小碎步時便知道就醫諮詢，確診時多為輕到中期階段，極晚期才確診的病患不多，且配合治療的意願高，有一定的治療成效。另外台灣動作障礙學會也呼籲民眾透過「巴金森手指操」、巴金森自我評估量表進行檢測，協助早期發現疑似症狀。
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(文章來源:udn / 元氣網 / 醫療)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54420
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