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特企／台版女神降臨！大甲鎮瀾宮9尊媽祖加持現身元宇宙

▲台版女神降臨！獨家授權 NFT，大甲鎮瀾宮9尊媽祖「MAZU DAO」加持保庇現身元宇宙。（圖／品牌提供）
▲台版女神降臨！獨家授權 NFT，大甲鎮瀾宮9尊媽祖「MAZU DAO」加持保庇現身元宇宙。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-12 13:53:02

媽祖信仰是台灣傳統重要的宗教文化之一，全台各地超過一千多間媽祖廟，包含像是較為知名的白沙屯拱天宮、鹿港天后宮、北港朝天宮、板橋慈惠宮等，其中最引人注目的莫過於台中大甲的鎮瀾宮，每年遶境進香都吸引百萬人信眾參加，甚至被 Discovery 頻道譽為全球三大宗教活動之一。近年因新冠疫情籠罩之下，全球信徒無法親臨祭拜為親朋好友祈福或還願，「媽祖 MAZU DAO」順勢而生，在 Web3.0 元宇宙現身，推出媽祖加持過的信仰賦能 NFT，總發行量限定為 3230 枚，首批亮相賦能為終身祈福保佑三大功能、每年遶境最夯限量版「秩序帽」，只要持有 NFT 就不用漏夜排隊搶購或上網高價競拍，即可免費獲得。

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早鳥預購優惠期間為 7/11-8/11，於電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」以新台幣購買價格為 16880 元，8/10-8/11 於「媽祖 MAZU DAO 官網」白名單為 0.388 顆以太幣（ETH）；8/12 正式發售，於電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」恢復原價新台幣 18880 元，於「媽祖 MAZU DAO 官網」為 0.5 顆以太幣（ETH），其中電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」加贈專屬實體「大甲鎮瀾宮媽 NFT 限量經典開運禮盒」，提供 NFT 信眾專屬開運祈福 12 件組、中元大補財庫 6 件組，消息一出引來媽祖信眾高度關注，期待成為元宇宙信徒！

大甲鎮瀾宮授權「MAZU DAO」元宇宙信徒，上鏈虛擬及線下實體雙重加持保庇！

大甲鎮瀾宮獨家授權，正值整修廟宇中，媽祖 MAZU DAO 跟隨著時代的進步也將進駐元宇宙，持有 NFT 者將留名在鎮瀾宮元宇宙中，也將 NFT 衍生收益的 30% 捐贈至財團法人大甲媽社會福利基金會。

MAZU DAO 此次推出的 NFT 共有鎮殿媽祖、黃金媽祖、翡翠媽祖、二媽祖、三媽祖、正爐媽祖、副爐媽祖、開基媽祖、湄洲媽祖等9尊不同神像的主題，並以盲盒的方式呈現，包含「初一十五法會疏文誦經祈福」為信徒疏文供奉祈祈福包平安、「NFT 信徒優先遶境不用擠」，依據稀有度能優先參與扛轎、持日月傘、持法器、接駕、司儀唱名、獻香及獻花禮、鑽轎底、前排隊伍等 VIP 待遇，更有限量卡 22% 稀有度的「終生免費在 NFT 專屬光明塔點光明燈」，照亮一生順遂命運！

另外，於電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」購買，8 月中元節普渡期間即可獲得專屬實體「大甲鎮瀾宮媽 NFT 限量經典開運禮盒」，包含限量媽祖到一卡通、招財金錢母、遶境壓轎金、ACE 虛擬貨幣發財金 7 顆 USDT、鎮瀾宮護身符、過爐姻緣線、過爐大紅菱、開運符令、鎮瀾宮電商買足網 VIP 優惠等等開運祈福 12 件組好禮；還有「中元大補財庫」，包含聚財寶盆、咬錢財虎、五行聚財皮墊、發財錢母紅包、發光發財靈符、補財庫金紙等，超過新台幣7000元「MAZU DAO」NFT 元宇宙信徒上鏈虛擬及線下實體的雙重加持保庇！

獨家授權！大甲鎮瀾宮 NFT，9 尊媽祖「MAZU DAO」

大甲鎮瀾宮 9 尊媽祖「MAZU DAO」加持保庇賦能豐富，媽祖女神直接降落元宇宙！

總發行量：3230 枚 NFT

官方網站及社群：https://linktr.ee/mazudao

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