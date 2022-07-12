肛門癢怎麼辦？別擦，會更癢！醫教４招止癢，把肛門當嘴唇看待。

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肛門癢卻又常越擦越癢？
為什麼引起？醫指常見６原因！
鍾雲霓醫師表示，肛門癢的常見原因主要有６種，包括痔瘡、肛裂、乾癢、過敏、不潔、感染，其中痔瘡是最為常見的，隨肛門的血管、軟組織老化等原因，肛門出現脫垂的血管球，除了可能疼痛以外，也常見出現搔癢的情況。而糞便較乾硬的時候容易磨破肛門表皮，深一點會出血、刺痛，較淺的傷口則如皮膚被刮到一般會癢，痔瘡患者往往更明顯、更容易，因此出現此現象也可以觀察糞便的型態、飲食狀況。
肛門搔癢時，民眾總會認為不乾淨而過度清潔，雖然不乾淨確實也有可能，但肛門的表皮其實像嘴唇一樣稚嫩，過度清潔不論是用紙巾、搓洗都容易使得保護的油脂減少、乾燥、刺激、甚至輕微破皮等，也容易出現發癢、越洗越癢、甚至破皮造成感染。可試想冬天時不斷清洗、擦拭嘴唇的乾燥。
除此之外，有過敏體質的族群若接觸到微量的過敏源，未必會是以嚴重過敏表現，也可能引起肛門局部乾癢，像是深色染色劑較多的內褲、新的但沒洗就穿的內褲、不透氣且悶熱的內褲、多年沒更換的棉質或羊毛材質內褲等。另外像是有特殊成份的濕紙巾、沐浴乳等也有可能刺激到肛門。飲食方面則有可能吃下會產生過敏的食物，但症狀並不明顯，卻在糞便排出時刺激較敏感的肛門產生發癢。因此也可以觀察是否有在吃下某些特定食物後會產生此現象。
肛門癢別摳別擦別洗會更癢，
醫教簡單４招有助止癢！
肛門癢的當下總是讓人難耐讓人想抓，但鍾雲霓醫師提醒不論如何都不宜摳搔抓，以免肛門受傷、感染形成惡性循環，建議當下最好的止癢方法就是隔著內褲冰敷。也有一個小妙招，就是將女性衛生護墊噴灑「煮開後且放涼的開水」，並放置冷凍庫冰鎮後再墊在褲底，如此更加方便，睡眠期間也可以使用。
鍾雲霓醫師也表示，不論平時是否有沖洗、清潔肛門習慣，肛門癢的當下也都不宜使用沐浴乳或熱水清洗，或是用紙巾、濕紙巾擦拭，以避免保護油脂減少或肛門受傷出現乾癢，雪上加霜。建議當下若要清洗，應使用常溫水沖洗，並在沖洗後用毛巾壓乾，切記不可摩擦。
另外也可以塗抹凡士林，用點按的方式上些油脂，其道理就像嘴唇擦上護唇膏，凡士林成分僅有油脂，比其他可能有另外添加成分的乳液來得佳。而小護士可視為添加薄荷成份的凡士林，若發現對止癢有所幫助也不無不可。不過診間也有患者詢問，同樣的道理，是否也能使用護唇膏擦肛門？對此醫師則表示，護唇膏也常會有其他的添加成份，可能刺激肛門，因此較不建議。改善方式還是越簡單越好。
鍾雲霓醫師呼籲，改善肛門癢最好的方式就是以靜制動，盡可能什麼事都別做，此時肛門最需要的就是好好休養，而不是用各種方式保養反而阻擾肛門復原。以上述方式進行，通常一個月內就可以感受到明顯改善。
肛門癢４種情況盡早就醫檢查！
若是肛門癢的情況已經持續一個月、明顯干擾到生活，或是感覺像是有出現類似紅疹、脫皮的情況，或者發現流湯、流水等不尋常現象，就建議盡早就醫為佳，除了可能改善方法不佳外，也很有可能是已形成傷口，且又受到肛門一帶的細菌感染，為避免惡化應盡早就醫。
日常防範肛門癢，醫指１觀念：
把肛門當嘴唇看待！
防範肛門搔癢，鍾雲霓醫師表示最簡單的觀念就是「把肛門當嘴唇看待」，避免過多的刺激，除了留意飲食及內褲材質，清潔方式也很重要，用水洗會優於用濕擦，濕擦會勝於乾擦，因此除了使用一般衛生紙外，也可以使用成份簡單的濕紙巾，或衛生紙沾水擦拭。若民眾平常有清洗肛門習慣，夏季油脂分泌較多，適度使用沐浴乳清潔沒關係，但冬季分泌油脂較少，建議減少沐浴乳或只用常溫水沖洗，就像一般洗臉時並不會一直搓洗嘴唇一樣。而若已知有痔瘡問題，就應更積極改善痔瘡，而非不斷想著各種方式對付肛門。良好且簡單的保養方式，對於防範肛門癢更有幫助。
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