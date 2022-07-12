皮膚變黃是肝癌？醫指關鍵！現50歲以上留意症狀，早治療存活率達10年！

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肝癌常見風險族群，
現年50歲者留意B、C型肝炎。
胡瑞庭醫師表示，肝癌最主要的危險因子為慢性肝炎，B型肝炎及C型肝炎最為常見，又以Ｂ型肝炎更為普遍，早期醫療尚未像現在如此發達，這兩種肝炎普遍存在於現年約50歲左右的民眾身上，現因Ｂ型肝炎有疫苗的關係，風險已降低不少。其他像是家族中有肝癌史的族群、長期酗酒引起的酒精性肝病、亂用藥物偏方等引起的藥物性肝病、肥胖引起的脂肪肝，雖說和B、C型肝炎相比較少，但也都不算罕見也需留意。
醫師也提醒，Ｂ型肝炎的患者即便產生抗體，也還是建議約每一年定期作超音波與抽血檢查，因為即便是產生抗體，也還是有可能發展至肝癌。日前曾出現過患者兩年後自然產生Ｂ型肝炎抗體，卻同時發現6公分左右的肝癌腫瘤。大多較擔心的還是在50歲以上的B、C型肝炎族群。建議若上述族群、或不大確定者、出現相關症狀者，或有家族史者應定期查為佳。成人健檢45歲以上可以做一次免費B、C肝炎檢測。
皮膚變黃是肝癌？醫指關鍵！
發現不明顯症狀就應早檢查。
胡瑞庭醫師表示，肝癌最危險的症狀就是「幾乎沒有症狀」，可能常出現頭暈、疲倦等症狀，但這些其實很多原因都可能造成，對於民眾而言也多是習以為常。至於體重不明下降、眼白及皮膚變黃的黃疸、右上腹脹痛、腸胃道出血而吐血等，較顯而易見或較為嚴重的症狀，往往都已經進入了中晚期。這也是為什麼常呼籲民眾正視長期疲倦、頭暈等問題，如有發現異常應盡早檢查，這些不明顯症狀是許多癌症早期的共通特色，肝癌也在其中。
說到皮膚變黃的黃疸，也有不少民眾會因為其他原因皮膚變黃，例如常見於女性的黃皮膚、或胡蘿蔔攝取過量、膽管受到壓迫等。對此胡瑞庭醫師表示，肝病的黃疸會是從眼白開始變黃，接著有如擴散般漸漸的皮膚也會開始變黃，若有發現就該提高警覺，但皮膚變黃、眼白顏色正常倒是可以不必太緊張，留意即可。
右腹部脹痛是肝癌中晚期常見表現的方式之一，但未必只限於在此處，醫師分享，日前曾遇過背痛在診所被判為肌肉疼痛的患者，遲未康復經轉診檢查發現為肝癌末期，年僅30多歲，也讓未婚妻相當難以接受，幾週後開立診斷書，也就再沒消息。雖此案例較為少見，但值得留意。
肝癌治療呈現M型化趨勢？
醫籲早治療存活率可達10年！
肝癌治療方式多元，和其他癌症一樣越早治療越有利，如切除手術、消融手術等，存活率可上看10年以上。中晚期雖較為棘手些，但也現在有很多選擇，如口服標靶藥物、針劑免疫製劑、標靶藥物等，呼籲盡早治療。
值得注意的是，雖早期或極早期肝癌治療可有相當高的存活率，但也如其他癌症，實際肝癌罹病期別呈現著Ｍ型化的趨勢，因台灣醫師努力尋找小型肝癌早期接受治療者較多，中期的族群明顯較少，但晚期人口則又沒有減少，可能意味著早期發現者常常是定期檢查，有異常就趕快治療，中晚期者卻是從不檢查或試試其他偏方，但真的到了中晚期，除了在存活率的差異，自然會需要更多的醫療資源，治療費用也是一個重要考量，再三呼籲風險族群、出現相關異常症狀盡早檢查、安排治療。
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