常屁股擦不乾淨、沒完沒了？醫指２可能：生活型態該調整了！

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便後擦屁股幾次是合理範圍？
醫：別太多，避免破皮、發癢。
鍾雲霓醫師表示，屁股擦不乾淨容易癢，但發癢問題未必是擦不乾淨，可能是擦過頭了。擦不夠、擦過頭往往很難拿捏，一般而言便後擦屁股，不管是乾擦或濕擦，都建議擦約4次左右就好，若到此還是覺得不夠乾淨，可再斟酌擦到第5次，除非是還明顯太多，否則衛生紙擦到剩下一點淡黃色就該收手，剩下洗澡時再清潔即可。因為要完全乾淨並不容易，若再繼續擦下去、擦到第6次，就很有可能使得肛門破皮，那麼接下來刺、癢、痛將接踵而至。而若是經常如此，這也反映著生活及健康狀態，應檢視是否飲食型態不佳使得糞便沾黏，或是缺乏運動使得腸胃排空效率不佳。
常屁股擦不乾淨沒完沒了？
醫指２可能：生活型態該調整了
糞便沾黏：
鍾雲霓醫師指出，腸子、肛門、糞便這三者息息相關，糞便擦不乾淨，往往意味著糞便太黏，原因通常就是膳食纖維攝取不足，蔬菜中的粗纖維有如糞便的收集器，可將四散的糞便穩定結合、打得蓬鬆、再像吸飽水的海綿一樣，使得糞便在腸道中順利滑動，若攝取不足糞便就容易四散沾黏，不只黏馬桶，也黏肛門，屁股也就容易擦不乾淨，且若經常如此，這般的飲食型態長期下來恐不利健康。
建議常擦不乾淨的朋友，可嘗試調整成高纖飲食，並攝取水分充足，如此就算沒特意補充益生菌，也可以培養出健康的腸道、大出健康的糞便。而同樣是蔬菜，纖維量也各有不同，花椰菜、波菜、空心菜、地瓜葉等深綠色蔬菜，會比高麗菜、萵苣、娃娃菜等淺綠色蔬菜來得多上兩倍左右。若針對改善排便，可在營養均衡的情況下多攝取深綠色蔬菜，有利事半功倍。
腸胃排空效率不佳：
另一方面，屁股擦不乾淨也可能和腸胃的淨空效率不佳有關，因此才會常有殘留卡住擦不乾淨，而淨空效率和缺乏運動有必然的關係，運動可激活掌管腸胃道的副交感神經，幫助排便盡可能一次排空，減少卡便的情況，反之自然不利。
增強腸胃排空效率，建議一周作個有氧運動3次，每次20-30分鐘，跑步、游泳、跳繩、舞蹈都是很好的選擇，也可以增強心肺功能。若是不想做太激烈的運動，快走也是個很好的選擇，若不想快走也可以散步，建議可拉長距離和時間。另外也可作幾項腹部肌肉加強訓練，如瑜珈、仰臥起坐等，對於排便肌肉協調、自主神經調控都很有幫助。不過也提醒，帶寵物散步基本上不全然算個運動，因為常見來說動的大多是寵物，若要運動得要自己「充分活動」才算數。
便便怎麼擦都擦不乾淨？
醫：擦到淡黃色回家再清理。
擦屁股擦到剩下一點點的淡黃色，返家清潔肛門也要留意清潔方式，鍾雲霓醫師表示，肛門如嘴唇般稚嫩，過度或不當的清潔都可能使得肛門破皮甚至發癢。清潔肛門最好的方式是水洗優於濕擦，濕擦又優於乾擦，建議可用溫涼水沖洗，不必執著在沒味道，因為水洗後肛門腺有味道是正常的，並不是真的沒洗乾淨。若是不方便水洗，選擇擦拭，不論是濕擦或乾擦都建議成份越單純越好，以避免造成刺激或過敏，使得肛門發癢。若真的肛門發癢，可使用凡士林或小護士，一樣是成份越簡單越好，因此乳液、護唇膏等就較不建議。
透過良好的飲食方式、運動習慣，以及妥善的肛門清潔，更有利於避免糞便無窮無盡的擦不乾淨，也有助防範因擦不乾淨或擦過頭使得肛門發癢。
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