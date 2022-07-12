宿便竟可達３公斤或更多？！醫：人人都有，６招改善降腸癌風險。

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宿便竟可達３公斤或更多？！
醫：人人都有，只是糞量不同。
江技坤醫師表示，宿便每個人都會有，不論是1-3天一次正常排便、便秘、腹瀉，糞便經大腸到直腸然後排出，直腸排的會較乾淨，大腸過程較多曲折且有皺褶，時間較長或甚至到便秘的會更多些，差異在量的多寡，視個人情況較多的也可能約有3公斤左右甚至更多。
宿便雖每個人都會有，但是像便秘、大腸長出如小凹槽額外空間易卡糞便的「大腸憩室」等族群，量自然就會比較多，等同於身體累積的廢棄物、毒素較多，長期下來除了影響體重數字，腸道健康、腸道菌叢生態自然也更容易受到影響，人體集中於腸道較多的免疫力也容易受到波及，形成腸道慢性發炎、身體慢性發炎、甚至是大腸瘜肉、大腸癌的機率也會比一般人來得高。因此不論排便是否正常、便秘與否，都呼籲多重視透過日常生活及飲食習慣清潔宿便。
６招改善便秘、宿便防腸癌，
醫：上班族久坐不動是大忌。
改善便秘、宿便，江技坤醫師建議應檢視日常纖維是否攝取足夠，高纖飲食有助排便更加順暢，宿便自然也較少。許多民眾常會和醫師表示「有阿，我平常都有在吃菜阿。」但其實蔬菜的纖維量也視種類有所不同，像是綠花椰菜、菠菜、地瓜葉、空心菜等深綠色是較多也較為推薦的，而高麗菜、萵苣、娃娃菜等顏色較淺的普遍較少。
另外，水分攝取足夠也是相當重要的一環，水分缺乏糞便自然也會較為乾燥，卡便的情況也較容易發生，建議每日至少20000c.c.，許多人一日根本喝不到這個量，也是值得探討的問題。飲食方面也可以適度補充益生菌，幫助腸道菌叢健康，藉此改善。
除此之外，江技坤醫師也建議養成運動習慣，有氧運動和重量訓練並行為佳，有氧運動可慢跑、游泳、單車、跳繩等，一周建議3次，一次30分鐘，若想進行溫和一些的也可以快走，時間延長到40-50分鐘。
重量訓練除了一般的仰臥起坐、伏地挺身等可間接幫助到腸道，也可以進行更直接影響排便順暢的深蹲，深蹲可訓練到骨盆底肌，此處肌肉發達自然也有利排便。不過最重要的是，挑一個自己喜歡、能接受、可以持之以恆、適合自己的運動，如此才能真的長期維持習慣。
相反的，應盡量避免久坐不動，久坐不動又缺乏運動，腸道也會變得緩慢不利排便，是普遍上班族便秘的大忌，這點也需留意。
改善宿便也可以尋求治療，
避免自行用藥徒增風險！
江技坤醫師表示，若真的自覺常便秘較嚴重、宿便可能較多，也可以尋求醫師協助，經檢查可透過藥物清除宿便，除了緩瀉劑、軟便劑、以甘油等方式灌腸外，也包括提供帶有膳食纖維的藥物幫助補充藉此改善，視個人情況及需求，選擇方向非常多，可與醫師討論。
不過相較之下，民眾日常自行使用各類藥物、保養品等試圖促改善排便就較不建議，除了可能吃下不明藥物增加對健康不可控的風險，可能傷腎、傷肝、增加其他疾病風險之外，也有可能吃到不具改善作用的營養品，徒增生命財產或實際財產的耗損風險。另外，若長期使用，也可能因身體形成依賴而失效，使得腸道真的「懶得工作」，當停下服用後便秘問題恐怕更加嚴重，建議還是尋求醫師協助並諮詢為佳。
排便異常等４情況盡早檢查，
以利及早揪出腸癌及早治療！
也提醒，若是有出現異常症狀，那就真的建議盡速就醫了，江技坤醫師指出，像是已經有一段時間排便習慣明顯改變，例如便秘變成腹瀉或腹瀉變成便秘，以及在沒有減重、節食的情況下體重不明減輕，時常有頭暈、疲倦等貧血症狀，或甚至出現血便，這些都是腸癌可能出現的症狀，特別是血便。建議作個大腸鏡檢查、糞便潛血檢查進行確認為佳。
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