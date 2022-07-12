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異位性皮膚炎解析！如何揮別爆癢日常？醫教治療觀念及保養

異位性皮膚炎解析！如何揮別爆癢日常？醫教治療觀念及保養
異位性皮膚炎解析！如何揮別爆癢日常？醫教治療觀念及保養

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-12 14:30:43



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炎炎夏日一流汗就覺得皮膚開始癢？其中異位性皮膚炎患者一旦沒有控制良好，癢感可說是癢到骨子裡！以往缺乏治療選項時，聽到異位性皮膚炎都會直覺跟類固醇連結在一起。然而，隨著藥物不斷進展，現在中重度異位性皮膚炎患者已有生物製劑，能夠針對發炎反應提供很好的治療成效，擺脫搔抓惡性循環，甚至預防其他共病產生。

夏天老是皮在癢？認識癢到骨頭裡的異位性皮膚炎

柳營奇美醫院皮膚科主任林旻憲醫師表示，診斷異位性皮膚炎主要以四大特徵辨別：

  • 皮膚搔癢：癢到骨子裡，連安穩睡覺都困難
  • 病灶外觀、分布位置：以濕疹為主要表現，可分為急性期（紅、腫、流湯）和慢性期（皮膚乾、粗厚的苔蘚變化）。嬰幼兒以臉上為主；學齡期慢慢轉變成手腳外側及伸側；成人則會蔓延至身體及屈側
  • 病灶變化：是慢性且反覆發作長達六個月以上
  • 過敏體質：具有家族史，不僅會表現在皮膚，也會同時有氣喘、過敏性鼻炎


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避免搔抓循環是目標！異位性皮膚炎治療新趨勢

異位性皮膚炎主要治療目標之一，就是減少搔癢並達到持續疾病控制，讓病友能在家庭、工作和學校發揮正常功能。目前治療包含外用藥膏、口服用藥、針劑治療、光照療法，醫師將依照每位患者皮膚嚴重程度不同，制定合適治療策略。

  • 外用藥膏：類固醇藥膏、非類固醇藥膏、抗生素藥膏、保濕劑
  • 口服用藥：口服抗組織胺、口服類固醇、免疫調節製劑、小分子口服藥
  • 光照療法：照光儀器
  • 針劑治療：生物製劑
異位性皮膚炎病友普遍擔心使用類固醇治療的副作用。林旻憲主任表示，其實，類固醇藥物搭配合適的藥效強度及使用時間，對嚴重異位性皮膚炎發作的剛開始相當有幫助。而病灶未嚴重時也有非類固醇藥膏能選擇；在皮膚感染也會開立抗生素藥膏協助，還有別忘記保濕是整個治療的靈魂角色。至於口服用藥，有緩解搔癢的口服抗組織胺、急性期會用短暫的口服類固醇抑制發炎；進展至中重度，還有免疫調節製劑、新一代小分子口服藥，提供病友不同治療選擇；光照療法則是能緩解局部病灶不適。

由於中重度異位性皮膚炎容易反覆發作，現在也已有針對免疫系統的標靶性治療，例如生物製劑可有效抑制第二型發炎反應，達到長期緩解目標，副作用也較低，病友不妨與醫師討論是否符合健保給付資格！

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日常控制＋積極治療   與異位性皮膚炎和平共存沒問題！

為避免異位性皮膚炎患者陷入癢、抓、更癢的惡性循環，林旻憲主任呼籲，病友應配合醫囑持續治療，維護環境溫度及濕度，減少搔抓機會，並勤做身體保濕。以下提供日常注意事項，能讓抗「異」作戰更加成功：

  • 食：記錄特定飲食是否惡化病灶、過敏原檢查
  • 衣：穿著寬鬆舒適、材質以排汗為主
  • 住：降溫除濕，減少塵蟎
  • 行：外出做好防曬，減少皮膚刺激
  • 育樂：安排休閒活動紓壓


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