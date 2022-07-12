疫情之下癌末在宅善終　居家安寧照護幫大忙

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臺北市立聯合醫院仁愛院區血液腫瘤科主任呂敏吉說，全國防疫工作風聲鶴唳，草木皆兵全面對抗病毒，但末期病人病情變化快，複雜度高，家人面對親人的痛和說不出的苦，安寧居家訪視無法因疫情而中斷的醫療服務，居家訪視前先電話詢問家庭成員是否有接觸史、職業別、旅遊史、群聚史（TOCC），家訪時醫護人員穿著二級防護衣，建立Line群組，避免不必要的訪視，達成在宅善終。
罹癌病況急轉直下 申請安寧居家照護
58歲的黃老師，103年確診右側乳癌，未接受手術治療、化學治療或放射線治療治療，中醫治療3年，均控制良好。因病況急轉而下建議西醫治療，但其身體的副作用及對藥物反應敏感，疾病持續惡化併發多處骨轉移及淋巴轉移和惡性腫瘤潰瘍傷口（malignant fungating wounds, MFWs），病人拒絕再標靶治療和放射線治療，表示要採舒適照顧和緩和治療。病情持續惡化，下肢癱瘓臥病在床和惡病質，安寧諮詢門診申請安寧居家照護收案。
居家照護縮短人與人距離 助家人情感緊密
呂敏吉表示，疫情讓我們戴起口罩，隔離人與人的距離；但居家照護卻縮短彼此距離，讓家人的情感更加緊密。該名病人於110年4月12日收案，持續「身、心、靈」照護，並於110年9月11日在宅善終，在COVID-19疫情最嚴峻情況下訪視13次，達到生死兩相安，成為快樂天使。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54399
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