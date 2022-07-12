新冠肺炎後遺症症狀多　中醫「三伏貼療法」加速康復

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臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科王明仁指出，陳小姐的症狀屬於新冠肺炎後遺症（Post-COVID condition），或稱長新冠症（Long COVID），目前雖然仍未有公認的診斷標準，但其症狀繁雜多變，比較常見的症狀有：疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽，部分患者也可能出現：嗅味覺喪失、骨關節疼痛、頭痛、頭暈、食慾不振等狀況；此外，也可能出現記憶力減退、注意力不集中等精神症狀。
症狀可能持續超過2個月 這些族群要注意
王明仁補充，此類症狀可能持續超過2個月以上，導致患者的生活品質下降，甚至提高心血管疾病、憂鬱症與焦慮症的風險，十分難纏；另外，沒有注射疫苗的族群、高齡或有多重共病的患者的後遺症風險較高，需要格外注意。
中醫治療 調整體質、加速康復
王明仁說，中醫方面，透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。
而其中三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，適合用來治療慢性支氣管炎、反覆感冒、過敏體質的患者，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效，不過需要注意若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54400
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