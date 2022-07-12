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新冠肺炎後遺症症狀多　中醫「三伏貼療法」加速康復

新冠肺炎後遺症症狀多　中醫「三伏貼療法」加速康復
新冠肺炎後遺症症狀多　中醫「三伏貼療法」加速康復

健康醫療網

2022-07-12 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】58歲陳小姐，無慢性病與其他特殊病史，確診新冠肺炎（COVID-19），出現發燒寒顫、咳嗽、有濃綠色痰、鼻塞流鼻水、全身痠痛無力、頭痛與口乾舌燥等症狀，求診中醫科視訊門診，經中醫師開立科學中藥治療後症狀緩解，但仍有輕微咳嗽、疲倦、頭暈、覺得容易喘、耳咽部疼痛等後續症狀，因此解除隔離後，至中醫科實體門診就診。

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新冠肺炎後遺症　症狀繁雜多變

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科王明仁指出，陳小姐的症狀屬於新冠肺炎後遺症（Post-COVID condition），或稱長新冠症（Long COVID），目前雖然仍未有公認的診斷標準，但其症狀繁雜多變，比較常見的症狀有：疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽，部分患者也可能出現：嗅味覺喪失、骨關節疼痛、頭痛、頭暈、食慾不振等狀況；此外，也可能出現記憶力減退、注意力不集中等精神症狀。

症狀可能持續超過2個月　這些族群要注意

王明仁補充，此類症狀可能持續超過2個月以上，導致患者的生活品質下降，甚至提高心血管疾病、憂鬱症與焦慮症的風險，十分難纏；另外，沒有注射疫苗的族群、高齡或有多重共病的患者的後遺症風險較高，需要格外注意。

中醫治療　調整體質、加速康復

王明仁說，中醫方面，透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。

而其中三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，適合用來治療慢性支氣管炎、反覆感冒、過敏體質的患者，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效，不過需要注意若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54400

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