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本土＋31,297　30多歲男性染疫併發多重器官衰竭去世

本土＋31,297　30多歲男性染疫併發多重器官衰竭去世
本土＋31,297　30多歲男性染疫併發多重器官衰竭去世

健康醫療網

2022-07-12 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增31,297例COVID-19確定病例，分別為31,152例本土個案及145例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市4,823例
  • 臺中市4,030例
  • 高雄市3,555例
  • 桃園市2,858例
  • 臺北市2,808例
  • 臺南市2,592例
  • 彰化縣1,655例
  • 屏東縣1,168例
  • 雲林縣1,033例
  • 苗栗縣902例
  • 嘉義縣797例
  • 宜蘭縣760例
  • 新竹縣728例
  • 南投縣617例
  • 花蓮縣554例
  • 臺東縣506例
  • 新竹市502例
  • 嘉義市425例
  • 基隆市390例
  • 金門縣223例
  • 澎湖縣182例
  • 連江縣44例
30多歲男性無接種疫苗！染疫併發多重器官衰竭去世

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中一名30多歲男性本身無接種疫苗，也無已知的慢性病史，6月30日因噁心嘔吐、呼吸喘、冒冷汗、腹痛等症狀被送至急診，採檢PCR確診；在急診室檢查時發現有多器官功能的異常包含，心臟、肝臟、腎臟，在急診中也有突發性的心跳停止，做過CPR後恢復生命跡象送至加護病房做治療。

羅一鈞補充，個案在整個救治過程中仍不幸因多重器官衰竭損傷的關係在7月9日過世，中間曾使用瑞德西偉等藥物治療，雖然個案本身沒有慢性病史，但院方認為個案可能有潛在的心臟疾病史，只是過去並無檢驗出來，該案屬於新冠肺炎併發多重器官衰竭的個案。

6個月至5歲莫德納疫苗即將開打

針對6月至5歲幼兒疫苗接種，發言人莊人祥宣布，莫德納疫苗預計7月20日完成封緘檢驗，7月21日會開始配送到各縣市提醒各大方政府、民眾要事先規劃。根據ACIP建議，6月至5歲莫德納幼兒疫苗接種目前是接種2劑基礎劑。

至於4歲以下的輝瑞幼兒疫苗到貨的日期尚未確定，莊人祥也呼籲，若家中有6個月至5歲幼兒，家長可以優先讓孩子接種莫德納疫苗。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54428

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