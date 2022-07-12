永信藥品工業(昆山)股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

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TPMMA理事長朱茂男一行人今日前往永信藥品工業(昆山)股份有限公司台中辦公室，頒發榮譽MR證書給該公司李芳全董事長；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
永信做藥 是給家人吃的
永信藥品秉持製藥是良心事業，更要有優良的品質保證，產品才有競爭力，李天德會長不時提醒同仁，要以「做藥，是給家人吃的」心態去製藥。因為，給家人的一定要最好。並要求業務同仁熟稔藥理，以提醒醫師藥師注意藥品的副作用，避免病人受苦。永信藥品致力於提供優質的產品與服務，永信藥品成立以來，一套公開透明、有跡可尋的帳務。以一本帳制度嚴密的監控下，才能使永信藥品從原料、製程到產品的管理實現互相牽制、滴水不漏，要求最高的產品品質、讓用藥的人安心。
以服務、誠信、創新之精神堅守本業
永信藥品多年來以服務、誠信、創新之精神堅守本業，至今已發展成為全方位跨國性製藥及健康科技集團。在未來，更致力於提升藥品製造品質層次，並利用多年於海外奠定之穩固根基，強化國際競爭力及全球市場之策略佈局，以早日達成專業化及全球化之策略目標。為了永信藥品更寬廣的未來，將以專業科技延伸企業版圖，加以實踐「護衛健康、創造美麗與傳遞快樂」的公司願景，以坐穩台灣，放眼亞洲，躍進國際的堅定決心大步邁進。永信公司重視人才培訓，除了公司內部培訓課程及外部訓練外，亦鼓勵同仁取得MR資格認證，透過深化人才之專業技能、以及打造良好的工作環境，持續在台灣的醫療體系與社會耕耘。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54378
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