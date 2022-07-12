別躺著滑手機，Ｋ到小心視網膜剝離！醫教眼部撞擊處理，４症狀盡速就醫。

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曾柏宸醫師表示，眼睛被手機砸到、受到撞擊未必只是單純覺得痛、有點糗，眼部傷害程度也會視情況有所不同，較輕的可能眼部瘀青、眼壓升高，較重的則可能虹膜出血遮蔽視力，鈍傷也有可能引發青光眼，並增加白內障提早形成的風險。
除此之外，也有可能引起視網膜剝離，視網膜於眼部有如相機的底片，砸壞底片看不到影像，砸壞視網膜嚴重自然有可能造成完全失明，日前就有民眾躺著滑手機砸到眼睛使視網膜剝離的案例，所幸治療後並無大礙。現代社會普遍視力不佳，有躺著滑手機習慣者也多是如此，視網膜也會較為脆弱，受到撞擊容易破裂，需多加留意。
日常除了建議避免躺著滑手機、以免增加不必要的眼睛受傷機會外，其他像是打羽球、拳擊等運動也應留意運動傷害，像是拳擊手就常見視網膜剝離，而較親民的羽毛球也因體積小能直入眼眶造成眼球直接傷害，需特別留意。
撞到眼睛、被手機砸到怎麼辦？醫教關鍵應對，半年留意相關症狀。
曾柏宸醫師表示，不論是被手機砸到、被羽球Ｋ到、拳擊、打架等，眼睛受傷的當下，都別當作只是個「黑輪」就沒事，雖說以民眾能力所及範圍的處理的方式並不多，最多就是冰敷消炎，但還是建議在24小時內用冰敷袋或隔著衣物、毛巾等冰敷，不建議用塑膠袋裝冰塊直接敷眼睛，也不建議多作其他處置，以免增加眼睛負擔，並盡早檢查為佳。而不論檢查或自行休養，接下來半年以內都應注意眼部異常的相關症狀。
曾柏宸醫師解釋，眼睛受到撞擊，傷害影響未必會在當下就出現，也有可能緩慢形成，因此即便當下並無異常，接下來的半年內都需留意眼部狀況，若出現視力模糊、飛蚊症加劇、視野像是看到閃光般的「光視症」等異常症狀，都應盡快就醫。而若出現疊影複視，則很有可能是眼眶骨已骨折壓迫到眼部、肌肉，也不可大意。眼睛受到撞擊雖然看起來事小，但也是有失明風險，妥善治療一樣有相當高的機會得已恢復，最重要的是當下立即處置並注意症狀。
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