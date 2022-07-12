眼睛癢別亂揉！簡單１動作助止癢，４情況盡早檢查！

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曾柏宸醫師表示，眼睛癢常見的原因，除了如眼睫毛等一般微小異物引起，普遍還是以過敏性結膜炎佔最大宗，台灣過敏人口相當高，約3人就有１人有過敏體質，其也常反映在眼部，如季節性過敏、接觸性過敏等，而異位性皮膚炎體質也容易引起眼睛癢，常見也可能較為嚴重。另外也有可能是乾眼症，這情況常見於久戴隱形眼鏡的族群。細菌或病毒感染，輕者也可能出現眼睛癢的症狀，不過大多會是以刺痛、分泌物流出呈現。
眼睛癢常見NG改善方式，揉眼睛不易止癢反增風險。
民眾眼睛癢的時候，最常見就是直接用手揉眼睛，曾柏宸醫師表示，這雖是人之常情，但還是建議盡量避免，因為這動作通常不會緩解搔癢，反而容易使得當下發炎情況更加嚴重，也有可能將手上的細菌帶至眼部、或是睫毛或異物揉進眼睛裡刮傷眼睛，總總原因都可能使得情況加劇，若患者的角膜是較脆弱的「圓錐角膜」，戳揉也容易使得惡化、變形，而這情況常見當事人並不知情，在戳揉後才發現。
另外，許多民眾眼癢的當下也會以自來水沖洗的方式試圖改善，不過這方法其實也不妥，因為自來水其實也有不少細菌、微生物，且會破壞淚液的保護，若非嚴重的異物入侵眼部，一般較不建議。有一種止癢是用「吹」的方式進行，這也可能將細菌吹入眼睛，也較不建議。而亂用藥物則恐帶來不可預期的風險。
眼睛癢別亂揉小心更嚴重，簡單４招、１動作助止癢！
眼睛發癢的當下大多是發炎狀態，曾柏宸醫師建議當下最好的方式就是什麼事都別作，閉上眼睛讓淚液分泌，清出眼部可能入侵的過敏原、異物等，雖聽起來理所當然，但卻是最簡單且有幫助的作法，比揉眼睛來得有用。
另外也可以先用冰敷袋、隔著衣物等方式冰敷，降低發炎、冰鎮止癢，不過這動作應盡量避免太常使用，以免油脂腺阻塞使乾眼出現或加劇。也可以嘗試使用人工淚液或生理食鹽水沖洗、稀釋，不過若是過敏情況較嚴重效果恐怕有限，就需要透過抗過敏藥物治療改善，常見許多成藥也有添加些許血管收縮劑、帶有冰涼感，這類藥水視個人通常也有所幫助，可在詢問藥師前提下視需求斟酌使用。
眼睛癢４情況盡早檢查，釐清原因、對症下藥保健康！
一般的眼睛癢通常以上述的方式即可改善，若是都無法改善、癢超過１天、嚴重紅腫等不尋常現象，就建議還是盡早就醫為佳，曾柏宸醫師表示，即便是常見的過敏性結膜炎，往往也還是需要透過醫師處方治療，視情況透過帶有血管收縮劑、抗組織胺、抗過敏的藥物改善，嚴重過敏者也可能酌用類固醇抑制發炎。
不過這類藥物不建議常用，可遵照醫囑用藥，但不可當作日常保養，醫師就舉例，日前就有民眾眼睛癢就診，後續將藥物作為日常保養，但該藥物是類固醇藥物，結果引起青光眼。
眼睛止癢藥物不宜多用，防眼癢日常避免風險為上策！
曾柏宸醫師提醒，用藥應和醫師確認妥善使用，眼睛癢以過敏佔大宗，日常應盡可能避免可能引起眼睛癢的過敏原，定期清洗衣物，床單被套每兩周以熱水清洗一次，或使用防蟎寢具，可以減少過敏的發生頻率。乾眼也相當常見，就得盡量避免隱形眼鏡久戴等不良風險。也不宜自行透過不明管道使用處方藥物，因為原因自己並不清楚，恐增眼疾風險。而若是異位性皮膚炎患者眼睛發癢也需特別留意，有可能引起較嚴重的角膜發炎，眼癢盡早就醫為佳。
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