暑假宅在家衝突不斷？　這樣做增進親子關係

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衛生福利部草屯療養院職能治療師張詠筑建議，暑假期間可安排靜態與動態活動。靜態活動可利用不同的顏料媒材，給予孩子不同的感覺刺激，操作方式簡單，作品完成度高，更能提供孩子們成就感。舉例如下：
1.利用彩色筆與噴霧罐，將彩色筆塗在塑膠材料（如密封袋、資料袋等）上，然後使用噴霧罐噴些水，再將塑膠材料上顏料轉印到白紙上，完成變化萬千且出乎意料的作品。
2.由家長先畫出或印出孩子們喜歡的圖案，再將吸管尾端剪數刀，打開成為開花的形狀，然後沾水彩顏料將圖案上色，因為操作方式簡單，作品完成度高，更能提供孩子們成就動機。
3.由家長畫出或印出孩子們喜歡的圖案，準備彩色印泥或是水彩或是兒童水洗顏料，利用手指頭以蓋印章的方式著色，透過引導孩子使用不同的手指頭，還能夠促進孩子們精細動作小肌肉的發展。
「動態活動」用家裡材料 設計關卡動起來
張詠筑說明動態活動，可利用家裡固有的材料，設計出有目標任務的關卡，讓孩子在家也能動起來。例如：
1.利用各式板子（如紙板、桌墊等）當作平面軌道，並將一端架高成斜坡，如放在家長膝蓋上，或是沙發上，家長坐在較高的一端，將球滾下平面，讓孩子在較低的一端接住球，可以訓練孩子的反應力以及專注力。年紀較大的孩子，還能夠利用碗、杯子等不同材料讓孩子使用來接球，增加難度變化，也提升孩子的挑戰意願；家裡如果沒有球，可以將報紙揉成球狀再用膠帶捆起來，家長可以依照孩子年紀調整球的大小，較大的孩子也可以帶著他們一起製作報紙球，讓孩子們有更多的參與感。
2.利用水桶或臉盆，讓孩子將物品（如小娃娃、球…等）投擲進去，給予目標任務，例如今天要投進10次等，讓孩子有完成任務的感覺，可以增加活動動機，並且可以透過移動水桶的高度或距離，或是家長可以水平移動水桶，讓水桶成為動態的目標，不但能提升活動難度及樂趣更能增加孩子覺得爸爸媽媽是跟我「一起」玩的感覺，如此也能提升親子互動。
3.設定一個起點，利用不同移動方式（如鴨子走路、大熊爬、屁股走路等等）抵達終點，與孩子們比賽，家裡若有兩個孩子以上也可以讓孩子們相互比賽，不同的移動方式能夠促進孩子的粗大動作協調。
增進親子關係 提高整體發展力
張詠筑表示，家長們每天可以選擇其中的一兩個，來充實這段宅在家裡的親子時光，增進彼此之間的感情，還能讓孩子在玩樂中，提高整體的發展能力，最可貴的是能夠建立一個更好、更親密的親子關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54401
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