日本3個月從疫情高峰恢復到開放觀光？專家指出重要關鍵

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當21世紀大危機叩門時，日本的傳染病研究所專家們更是不敢掉以輕心，超前研發DR-1因子，以降低病菌傳播鏈擴散的風險。
待家中無處可逃 接觸成員需要長效隔絶網
大環境的疫情嚴峻，環境衞生狀況不佳，高度壓力持續緊張，人在江湖跑的上班族，很難不中招，造成一起緊密生活的家人，反而無處可逃的困境，有人說出心聲:「家中居然找不到一個安全的空間保護老弱婦孺」。也有年輕父母憂心表示:為保護家中幼兒，1天用酒精消毒14次是最基本門檻，既擔憂又疲累，身心情況都大受影響。
密集地噴灑短效的酒精真的是最好的方法嗎?日本傳染病研究所團克昭博士指出:酒精具「短效性」與「刺激性」，只能達到基本的防護，不僅如此，酒精也有閃燃的危險，新型態的作戰需要新方法應變，「長效」,「速效」,「廣效」,「強效」,「安全」的消毒殺菌方式，對於快速阻斷病菌的傳播鏈是相當重要的五大原則。
長達21天 家中鍍上隱形防護膜亦可噴灑口罩
而團克昭博士研發出的DR-1新型科技奈米分子特性，因其不會閃燃，相較酒精安全度高；又不具乙醇成分，温和不刺激。另藉由特殊的八面鎢晶立體結構，以此特殊結構包覆病毒使其凋亡，同時可以附著於物體表面長達21天，達到「長效」的效果。更可噴灑於口罩上，最重要是能為家中添上一層長效防護膜，守護家人處處安心。
日本慶應大學教授團克昭教授研發DR-1，榮獲台灣新型專利肯定
團克昭教授在藥學、分子醫學級細胞免疫學有豐富學經歷，其研發抗菌抗病毒化合物、建構癌症早期檢測系統，不但取得日本專利，在免疫治療的亦貢獻良多，且獲得健康專業人士 100 強獎、現代醫學項目獎，除此之外，也以免疫化學療法獲愛因斯坦獎項。
引進專利技術，期望協助台灣面對「後疫情時代」
DR-1外用噴劑可廣泛使用於居家生活、職場、學校、休閒場所、戶外活動等，協助降低生活中接觸細菌的風險、未來也有計劃生產研發各式後疫情民生用品，讓民生用品也能有高度保護力，降低環境風險因子的攻擊偒害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54391
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