COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

怒轟許淑華　蔡培慧：看不到她對南投的努力

▲蔡培慧表示，看不到對手許淑華為南投做的努力，自己將會以南投為核心，打造城鄉共好的台灣，傾全力翻轉南投。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）
▲蔡培慧表示，看不到對手許淑華為南投做的努力，自己將會以南投為核心，打造城鄉共好的台灣，傾全力翻轉南投。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 09:56:18

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（12）日釋出民進黨南投縣長參選人蔡培慧的專訪，農運學者出身的蔡，長期關注土地議題，2016年接受民進黨徵召成為不分區立委，參與多項農業改革修法，2年前轉戰行政院中部辦公室執行長，持續深耕地方。蔡培慧認為，南投作為農業大縣，不只要透過Made in Taiwan，推廣優良農產品，還要以台灣的農業智慧，用Made by Taiwan和國際技術交流。蔡培慧也砲轟國民黨南投縣長參選人許淑華，她表示，看不太見許為地方的努力，自己會以南投為核心，打造城鄉共好的台灣，傾全力翻轉南投。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡培慧深耕基層，年底將代表民進黨參選南投縣長，力拚翻轉南投藍綠版圖。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）
▲蔡培慧深耕基層，年底將代表民進黨參選南投縣長，力拚翻轉南投藍綠版圖。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）
蔡培慧表示，有許多知名的品牌，像是紅到國外的鳳梨酥「微熱山丘」，其實都出自於南投，正是因為南投有好的農產品和農業技術，她認為，台灣的小農優勢，使得我國的農產品研發，得以透過小農之間的相互協力，在短時間內得到成果，這是歐美國家所沒有的優勢。

過去曾在大學任教，蔡培慧認為食農教育是自然環境的體驗，唯有透過實作參與，才能夠了解其中的意義。蔡培慧表示，帶學生下鄉實作的經驗，也讓她理解到，農業的創新不應該只停留在產品的銷售，還可以加入體驗的過程，還能促進農業和觀光之間的互惠機制。

受到疫情影響，南投知名觀光景點日月潭的外國遊客銳減，蔡培慧認為，這也是重新思考國旅體質的契機，觀光產業不應停留在過去，只滿足團客的單一機制下，也應該要整合不同的觀光取向，發展深度多元的旅遊型態，來服務不同觀光的需求，蔡培慧分享，現在到日月潭，可以騎自行車遊湖觀光，也能玩立式划槳看日出。

即使投入政治工作，仍心繫地方，蔡培慧表示，留在地方是最能聽見地方心聲的方式，對於有些人質疑，從體制外走入體制內，如何堅持原有的理想，她則認為，自己進到體制內，實際參與的力道變得更深，投入政治工作後，更能了解制度上的缺失，因而能夠在制度上去進行補強。

過去在立法院，參與過不少爭議法案的修法，並在最終完成三讀通過，蔡培慧表示，自己過去半工半讀研讀台大博士的經歷，明白遇到困難都必須要靠自己的力量去突破，認為自己具備了良好的整合協調能力。對於將代表藍營參選南投縣長的許淑華，蔡培慧認為，看不太見她為地方的努力，蔡培慧也強調，政治工作並不只是一個職稱，每個人都可以參與選舉，但每一個候選人也都應該要經得起檢驗。

民進黨發言人、頻道主持人謝子涵也表示，「耳朵出遊不出油」頻道，除了定期更新民進黨提名的候選人專訪之外，未來也即將推出新的單元，希望可以採訪在各地方耕耘的年輕人，展現他們的公共參與成果。

國民黨立委許淑華。（圖 / 翻攝許淑華臉書）
▲許淑華過往發言有諸多爭議，此次代表國民黨參選南投縣長，面對綠營來勢洶洶的強力挑戰。（圖 / 資料照）

力戰許淑華！蔡培慧辭中辦執行長　拚翻轉南投成綠地

連中二都能翻！蔡英文籲挺江聰淵、蔡培慧勝選宜蘭、南投

獨／甫動手術！賴清德「穿護腰」赴日　代台灣向安倍告別

侯酸龍從陽明山看新北　卓冠廷：怕大家想起大群館？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀