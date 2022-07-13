怒轟許淑華　蔡培慧：看不到她對南投的努力

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過去曾在大學任教，蔡培慧認為食農教育是自然環境的體驗，唯有透過實作參與，才能夠了解其中的意義。蔡培慧表示，帶學生下鄉實作的經驗，也讓她理解到，農業的創新不應該只停留在產品的銷售，還可以加入體驗的過程，還能促進農業和觀光之間的互惠機制。
受到疫情影響，南投知名觀光景點日月潭的外國遊客銳減，蔡培慧認為，這也是重新思考國旅體質的契機，觀光產業不應停留在過去，只滿足團客的單一機制下，也應該要整合不同的觀光取向，發展深度多元的旅遊型態，來服務不同觀光的需求，蔡培慧分享，現在到日月潭，可以騎自行車遊湖觀光，也能玩立式划槳看日出。
即使投入政治工作，仍心繫地方，蔡培慧表示，留在地方是最能聽見地方心聲的方式，對於有些人質疑，從體制外走入體制內，如何堅持原有的理想，她則認為，自己進到體制內，實際參與的力道變得更深，投入政治工作後，更能了解制度上的缺失，因而能夠在制度上去進行補強。
過去在立法院，參與過不少爭議法案的修法，並在最終完成三讀通過，蔡培慧表示，自己過去半工半讀研讀台大博士的經歷，明白遇到困難都必須要靠自己的力量去突破，認為自己具備了良好的整合協調能力。對於將代表藍營參選南投縣長的許淑華，蔡培慧認為，看不太見她為地方的努力，蔡培慧也強調，政治工作並不只是一個職稱，每個人都可以參與選舉，但每一個候選人也都應該要經得起檢驗。
民進黨發言人、頻道主持人謝子涵也表示，「耳朵出遊不出油」頻道，除了定期更新民進黨提名的候選人專訪之外，未來也即將推出新的單元，希望可以採訪在各地方耕耘的年輕人，展現他們的公共參與成果。